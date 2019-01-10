別再設弱密碼了！德千名公眾人物個資遭20歲駭客外洩

▲一個匿名推特帳號，自去年12月起陸續公布近千名德國公眾人物個資。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

日前德國發生一起千名公眾人物個資遭洩露的事件，一個匿名推特帳號，自去年12月起陸續公布近千名公眾人物個資，包括他們的電子郵件、聊天訊息等。德國警方已於本周逮捕這名20歲的駭客，而他能輕易取得這些公眾人物密碼的主因，就是因為這些人的密碼都設得太過簡單了。

這名20歲的男子與父母居住於德國黑森，目前仍在學，他對警方強調他是單獨作案，且並無任何政治動機。這些個資遭洩露的公眾人物包括政治家、歌手、記者等較有名氣的人。這些被洩露的內容除了私人的電子郵件、聊天訊息外，還有小孩的照片與通訊錄等。

事件發生後，德國警方遭批破案速度過於緩慢，且刻意隱瞞民眾，對此德國內政部長Horst Seehofer出面反擊，他稱若受害者使用更為複雜的密碼即可避免被駭，「簡單的密碼是這名學生輕易取得他們個資的原因之一，我對這些密碼的簡單程度感到吃驚，大多都是Iloveyou或123這類非常簡單的密碼。」

Horst Seehofer呼籲，政治家或任何公眾人物都需要大大提升他們對網路安全的敏感度，未來類似的攻擊事件將會愈來愈普遍。他也宣布已向檢察部隊招募數百名網路安全專家，並建立一個全時段的IT部門，他們將使用預警系統軟體來預防及識別這種攻擊。

德國警方於周日（6）以從事間諜活動、洩露並散布個資為由，將這名代號為「G0t」或「Orbit」的年輕駭客逮捕，該名駭客已於周一承認犯案。德國聯邦刑事調查局（BKA）調查人員表示，他們認為該名男子並不知曉其行為的嚴重性。目前該名男子已被釋回父母家中，但若罪名成立，他將面臨3年有期徒刑。

►2018十大「最不安全」密碼 「123456」五連冠