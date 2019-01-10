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還沒表態選總統　王金平「台灣公道伯」臉書先復活：偶回來啦～

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▲▼王金平過去否認的「台灣公道伯」粉專悄悄上線。（圖／翻攝自「台灣公道伯」粉專）

▲王金平過去否認的「台灣公道伯」粉專悄悄上線。（圖／翻攝自「台灣公道伯」粉專，下同）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平拼2020年總統大選的動作逐漸明朗，除了巡迴各縣市進行感恩餐會，8日還召集幕僚獻策，高雄市副議長陸淑美當場提議，可參考高雄市長韓國瑜選舉模式，成立「公道伯粉絲團」。儘管成立粉絲團這項提議最終不了了之，但過去被王金平否認參與經營的「台灣公道伯」粉專，卻在10日下午4時悄悄上線，同時也開始為新書《橋--走近王金平》預購做宣傳。

王金平新書《橋--走近王金平》10日開放預購，將於1月16日正式出版，書中談及外界關注的太陽花學運、九月風暴，他也應邀在立院接受媒體訪問。對於藍委爆料可能在農曆年後宣布選總統，王金平受訪時證實，他有表示一個態度，但是沒有講確切結果，因緣俱足就可以宣布，若是宣布就是表示決心，表示一定要勇往直前。

▲▼王金平過去否認的「台灣公道伯」粉專悄悄上線。（圖／翻攝自「台灣公道伯」粉專）

王金平8日召集幕僚獻策時，陸淑美建議他成立「公道伯粉絲團」，參考韓國瑜選戰模式，拉抬網路聲量，吸引年輕人關注；不過聚會最終並沒有具體結論，此粉絲團下落仍有待討論。針對會不會重啟「公道伯」臉書，王金平10日上午11時要大家等著看，對於直播也沒有反駁，僅說看看怎麼出現、怎麼運作。

但王金平才剛要大家等著看，同天下午「台灣公道伯」粉絲專頁竟突然重啟，小編也在臉書上寫下「偶回來了～是不是有人在想偶啊？#公道伯上線#新書預購中」貼文，封面相片則換成王金平新書預購的宣傳照。針對王金平臉書粉專再啟，網友們表示「2015年我就追蹤您了，相隔三年總算更新，公道伯加油」、「公道伯重~出~江~湖~~」、「柯建銘應該很想你吧」，而小編也耐心回覆留言，感謝網友愛戴。

其實王金平在過去曾否認參與經營這個「台灣公道伯」粉絲專頁，都稱是支持者自發性架設的，並非他管轄，自己也不會在上面發文。但據消息指出，「台灣公道伯」粉專是由王金平幕僚委外經營，從其發文、整理簡報的素質，可見是專業團隊，但後來因為圖卡惹議，王團隊決定取消與台灣公道伯合作，自行成立團隊另闢疆土，成立「王金平」臉書粉專。

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關鍵字：王金平,台灣公道伯,2020總統大選

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