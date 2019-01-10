「大戶欠10多萬不繳」國道通行費欠費達6.5億　高公局年後送強制執行

▲高公局將針對積欠國道通行費的車主，發寄信件催繳，若期限內未繳納，將送強制執行。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

國道通行費欠費金額一直攀升，2013年底只有0.29億，到今年已經增加到6.51億，其中在計程收費取代計次收費後，欠費更成長4.49倍，要求高公局應該提出有效的追討方案。高公局依規定近期會再度寄發繳費通知，若仍未在期限內完成繳納，農曆年後就將啟動移送法務部進行強制執行。

高公局業務組科長呂理強表示，目前國道通行費累計欠費達6.51億，欠費大戶最多欠了10多萬惡意不繳，高公局依程序會先寄平信、雙掛號催繳，但在1月25日繳費期限內仍沒繳清，預計農曆年後會先針對欠費比較久的用路人移送強制執行。

▲高速公路ETC。（圖／記者徐文彬攝）

高公局分析，因為現行法律沒有強制規定一定要加裝ETC，也沒有要求一定要完成儲值才能上路，導致出現忘記或惡意積欠通行費不繳的車主，通常欠費大戶也多為運輸業或運輸公司。

對於使用國道欠繳通行費的車主，依通知程序均會先寄送平信通知繳費，如未繳再寄以雙掛號通知繳費，若逾雙掛號繳費期限仍未繳費者，則進行每筆（每日）欠費開罰300元罰鍰，並移送法務部各行政執行分署進行強制執行。

高公局1月上旬前，會再次寄發郵簡通知，請欠通行費的義務人務必在1月25日繳費期限前盡速至遠通電收各通路繳交。相關繳費或欠費資訊，可利用遠通電收公司網站（https://www.fetc.net.tw/）、APP查詢或洽其客服專線(02)77161998。