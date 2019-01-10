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國民黨快看　沈富雄16字創「九二共識2.0版」

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▲▼422機蛋大遊行。沈富雄（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前呼籲國內各政黨不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間，但國民黨人士仍陸續表態，朝野為此爭論不休。民進黨前立委沈富雄以16字創「九二共識2.0版」，即「一中各表、聚同化異、心靈契合、共有一中」。

沈富雄說，這16字中，前4字的著作權為國民黨，中間5到12字為中共總書記習近平，後4字為他自己。「一中各表」是國民黨版「九二共識」的精華，是對中共的告白，承認「內戰」狀態的延續，故主權重疊，治權分轄。大陸視而不見，但不至於翻臉、「聚同化異」旨在描述兩岸之間互有異同，及應有的努力方向。

另外，「心靈契合」其義應與「兩岸一家親」的「親」字相同，一家可能不親，兩家也未必不親，但能親最好，可使「原」是一家的，變成現在是一家，而且兩相情願，水到渠成、「共有一中」是將被視做兩岸「被從屬權」主格的「一中」，改為兩岸所擁有的「所有權」的受格，多一分彈性，少一分爭議。「一中」大家共有，是現在也是未來。

沈富雄指出，國民黨在習近平明確定義「九二共識」非常困窘，除了重翻歷史，重述「各表」，讓藍營年輕一輩尤顯焦躁，希望有2.0版，新科藍營縣市長更有要棄守「各表」的跡象，而這16字就可視為新詮釋，以「一中」始，以「一中」終。

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關鍵字：九二共識,國民黨,兩岸,民進黨,蔡英文

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