大東夜市大力捏正妹臀！　癡漢「摸一把賠8萬」拘役40天

▲張男襲臀。示意圖與本案無關。（圖／達志）



地方中心／台南報導

台南一名張姓男子利用連假人潮眾多，居然趁機伸手捏了前方小娜（化名）的屁股一下，經遊客制伏將他帶回警局。台南地院審理後，刑事部分認定張男犯後無悔意，依意圖性騷擾判處拘役40日；二審駁回上訴。另民事部分，則判他須賠償8萬元，全案可上訴。

判決書指出，張姓男子2017年5月29日在大東夜市內居然偷捏小娜屁股，嚇得對方當場尖叫抓住手不讓他逃。小娜指控，當時張男從前方朝走來，擦身而過時從側身徒手很大力的捏左邊的臀部，夜市人很多，明白身體接觸難免，但他是很大力的捏，所以有感覺，很明顯不是不小心碰到。

對此張男激動表示要告小娜誹謗，不斷重複真的只是擦肩而過，根本沒有捏她的屁股。不過遭證人打臉，前方明明有路人，但張男卻伸手到被摸女生屁股上，所以很明顯是刻意的，那個先生的手應直接有碰到女生屁股。

法官審理後認為，張男在調解庭表示願賠償5萬元，不過事後又稱「提出5萬元，是想了解對方動機，沒有做的事，為何要拿錢出來和解」，顯然無和解意願，任意浪費司法資源，足見無悔意，刑事部分依意圖性騷擾判處拘役40日；二審駁回上訴。另民事部分，則判他須賠償8萬元，全案可上訴。

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