哈爾濱「加強版河智苑」胸前背帶戰力1萬　盤點那些爆紅女神

▲女子穿著緊身粉紅上衣，一舉一動都是焦點。（圖／翻攝自PTT）

國際中心／綜合報導

有網友近期在PTT表特版發文，他在大陸接拍網站發現好幾張奇蹟美照，可見一名穿著粉色上衣的女子出現在哈爾濱街頭，側背包的背帶恰巧壓在胸前，身材相當傲人，還被大讚是「加強版的河智苑」。不過，網路時代走紅快，要把握熱度也難，以下就盤點幾位紅極一時的人物。

哈爾濱美女

▲甜甜的微笑。（圖／翻攝自PTT）



對於這位綁著馬尾的哈爾濱女子，網友紛紛猜測她可能有俄羅斯血緣，五官有些西方，膚色白腿又長，重點是上半身胸圍相當傲人，讓許多人都要噴出鼻血，「哇噻這個斜背戰鬥力高達一萬」、「真的極品」。

至於未來是否她又會被拍到，可以再度讓網友們全戀愛，也是指日可待。

排球員莎賓娜

▲莎賓娜。（圖／翻攝自莎賓娜IG）



哈薩克族的莎賓娜（Sabina Altynbekova）2014年來台參賽，182公分的她除了有著超級長腿，烏黑秀髮搭配白皙膚色更被許多人封為女神。然而，有網友去年發現她的「空靈感」突然消失，清新的氣質也有所轉變。

迪麗熱巴

▲迪麗熱巴的眼神相當勾人。（圖／翻攝自微博／迪麗熱巴）



維吾爾族的女演員迪麗熱巴五官深邃，近年來人氣直直竄，有神的大眼睛擄獲不少粉絲的心，雖然去年疑似流出沒有修圖的「崩壞照」，臉部可見明顯油光與細紋，但許多支持者仍替她說話，認為她是最美女星。

學姐黃瀞瑩

▲黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）



黃瀞瑩因為參與《木曜4超玩》的「一日系列」，人氣跟著水漲船高，至今仍是各家媒體焦點，現為台北市政府副發言人的她有著清秀臉孔，說起話時語氣總是相當謙虛。她曾坦言，從來不認為自己是美女。

逆天演技妹吳靜怡

▲吳靜怡笑完秒落淚，狠狠揪住粉絲的心。（圖／翻攝吳靜怡抖音）



短視頻「抖音」去年7月瘋傳一段48秒的影片，只見一名黑髮大眼的正妹談到了前男友，表情的轉變相當流暢，甚至最後落下淚水，讓許多網友心疼的同時，又大讚她好有仙氣又會演戲。原來，她是大陸女演員吳靜怡，曾參與的電影有《夜半哭聲》。