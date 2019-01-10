聯邦政府繼續關！川普協商中「怒轉身說掰掰」：徹底浪費時間

▲美國總統川普聽到不給蓋圍牆，直接離開會議室。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普依照昨日在全國演說中提到的行程，再度與國會民主黨代表會面，討論邊境圍牆和聯邦政府關門之事，協商剛結束，川普就在推特上發文提到，「這場會議完全是浪費時間」，顯示雙方並未達成共識。民主黨代表則再度批評，川普靠自己的壞脾氣來治國。



川普走出會議室之後沒多久，就在推特上發文提到，「剛和參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，完全就是在浪費時間，我問說如果我重啟政府，接下來30天會發生什麼事？你們會核准邊界安全預算，包括圍牆和鋼鐵邊界嗎？裴洛西跟我說不會，所以我就說『bye-bye，沒啥好說的了』」。

這場會面雙方明顯沒有任何共識，但在這個川普轉身離開的故事上倒是很一致，舒默也向媒體表示，「很不幸地，川普總統就直接站起來走掉了，他問裴洛西會不會同意圍牆，她回答不會，總統就走出去了」。舒默重申他昨日對於全國演說的回應，「我們再次看到他用『脾氣治國』，就只因為事情不如他的意」。

裴洛西則批評，川普不了解政府員工們的處境，在聯邦政府關閉期間，這些人拿不到薪水，「他大概覺得，他們可以回家找爸爸要錢，但其實根本就沒辦法，川普根本就不懂得什麼是財務危機，才會放心驕傲地說『我要關閉政府幾個月甚至幾年，除非大家都同意我的觀點』」。她還開玩笑表示，外面很冷，但會議室裏面也沒比較溫暖。

美國聯邦政府關門已經進入第19天，但川普與民主黨之間，對於邊界圍牆的的預算問題還是喬不攏，川普要求一共70億美元的預算，將用在邊界安全上，這其中有57億美元要拿去蓋他競選時就承諾的美墨邊界圍牆，用來阻擋來自中南美洲的非法移民。