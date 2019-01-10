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中美貿易協商落幕　美聲明：中國承諾採購大量美國商品

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▲美國大豆,貿易戰,大豆,黃豆,中美貿易。（圖／路透社）

▲中美貿易協商落幕，傳中國願意採購大量農產品等美國產品。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

中美貿易協商落幕後，美國貿易代表署（USTR）9日發表書面聲明表示，美國期望中國有必要作出結構性改變，但並未提到具體達成哪些共識。USTR在聲明中指出，中方承諾採購大量美國產品、能源和服務；代表團將回報並等候下一步指示。

美國總統川普與中國國家主席習近平去年底於阿根廷會晤後，雙方達成貿易休兵90天的共識。USTR副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）率團，於7日至9日於北京協商，是貿易暫時停戰以來雙方首次談判。

USTR聲明中表示，在此次會談中，雙方官員談論了讓兩國貿易達到公平、互惠與均衡的方式，並提到美中在貿易上的任核協議，都必須是能被持續檢驗和有效執行的全面實施方案。

USTR又說，此次舉行會談，屬於是雙方領導人達成的協議之一，希望在強制記入轉讓、智財權保護、非關稅壁壘、網路入侵及竊取商業機密、服務業和農業上，中國能實現所需的結構性改變。

聲明中又指出，此次對話聚焦於中國承諾採購大量美國產品，包括農產品、能源、製造業商品和其他產品或服務。美國官員向中方傳達，川普致力於解決美中雙方持續性的貿易逆差與結構性議題，以改進雙方之間的貿易。USTR在聲明最後表示，代表團將回報此次會談情況，等待下一步指示。

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關鍵字：中美貿易戰,貿易協商,USTR,北美要聞

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