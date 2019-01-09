▲「僧帽水母」現蹤基隆和平島，基市府：零星個案持續監控中。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者郭世賢／基隆報導

基隆和平島海水泳池，5日上午發現水面漂浮許多透明「藍色小氣球」僧帽水母，文章貼出後網友熱議說，「不會吧！基隆也淪陷了，慘了！」和平島也現蹤。基隆市政府產業發展處長林青海表示，5日當天僅出現零星約7、8隻僧帽水母，已清除，請大家提高警覺，市府相關單位也會持續監控關注。

基隆產業發展處長林青海指出，5日和平島外海海面有7、8隻僧帽水母現蹤影，僧帽水母棲息地主要在大西洋熱帶海域、南非及地中海沿岸，部分被季風吹拂、順著潮流飄來台灣。

林青海說，僧帽水母是群居性，外觀像氣泡一樣漂在海面上，海面下的觸鬚是藍色的，僧帽水母有毒性，還是要警戒。提醒遊客，來台灣的數量非常少，沒有那麼大量且嚴重，當天也已清除，不過仍請民眾注意一下，市府也會立告示牌持續提醒民眾。

基隆市長林右昌表示，感謝發現者提供這項資訊，呼籲大家提高警覺，並非報導所提大量群體、常態性出現，當天已清除，市府公告提醒遊客與市民，持續監控關注。

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▲「僧帽水母」現蹤基隆和平島，基隆市府公告提醒遊客與市民，持續監控關注。（圖／基隆市政府產業發展處提供）