快訊／北市公車失控撞車！司機開到一半突不適　送醫搶救中

記者邱中岳、閔文昱／台北報導

台北市松山區今（4）日晚間發生一起公車事故，一輛指南客運9069路公車行經八德路四段與基隆路一段路口時，疑因司機突發身體不適，導致車輛失控撞上一輛自小客車，詳細情況仍待進一步釐清。

據了解，55歲公車司機於晚間9時許駕車行經該路口時，突然身體出現異狀，隨後失去控制撞上前方車輛，突如其來的狀況讓現場民眾一度驚慌。

事故發生後，警消獲報趕抵現場處理，並將身體不適的公車司機緊急送往醫院救治。至於確切事故原因及相關責任，仍有待警方後續調查釐清。