高雄警匪追逐！通緝犯拒檢衝死巷　攀牆墜落慘卡水溝當場被捕

記者吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區於3日下午發生一起驚險的警匪追逐戰。一名36歲張姓通緝犯為躲避警方盤查，在街頭瘋狂違規飆速，最後竟妄想翻牆施展遁地術逃逸，不料弄巧成拙失足卡在水溝內，當場被警方甕中捉鱉。

▲▼張姓男子怕通緝身分曝光，竟在市區多次逆向違規躲避盤查，最後卡在防火巷內遭逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

楠梓分局員警於3日15時許巡邏行經右昌街時，發現張男騎乘機車形跡可疑。張男見警方靠近，害怕毒品通緝身分被發現，隨即心虛加速逃逸。員警見狀不敢大意，立即維持安全距離尾隨，並同步呼叫線上警力支援圍捕。

張男在逃竄過程中不顧路人安全，沿途多次闖紅燈、逆向行駛，最後駛入右昌街一處死巷。張男眼見無路可走，竟異想天開企圖翻越巷尾圍牆逃跑，卻在攀爬時不慎失足，整個人卡進防火巷狹窄的水溝內動彈不得。隨後趕到的員警以優勢警力迅速將其控制並帶回偵辦。

經警方調查發現，張男除了毒品通緝身分外，逃逸過程中的違規行為更是罪加一等。警方針對其交通違規事項，其中2次闖紅燈、2次逆向行駛、1次危險駕駛以及無照駕駛等多項違規，一共開出6張罰單。張男除了要被解送高雄地檢署歸案外，最高還將面臨新台幣8萬6,000元的沉重罰鍰。