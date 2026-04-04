▲屏東地方法院。（圖／資料照）

地方記者／屏東報導

黃姓律師涉及偽證及偽造文書等案，因羈押期限將屆滿，向屏東地方法院聲請交保，法院審酌仍有勾串共犯及湮滅證據之虞，裁定自4月15日起延長羈押2個月。

裁定書指出，黃姓律師因涉犯偽證、行使偽造私文書、偽造印文及誣告等罪嫌，經檢察官提起公訴；並於今年1月15日訊問後，認其犯罪嫌疑重大，且在歷次訊問中供述前後不一，並曾違反禁止與同案簡姓被告通信規定，仍收受書信，顯示有勾串共犯之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

法院進一步指出，被告曾刪除與他人對話紀錄，足認有湮滅證據之可能，符合刑事訴訟法第101條羈押要件。隨著羈押期限將屆，法院於3月18日再度訊問後，認定原有羈押原因與必要性仍然存在。

合議庭審酌，本案尚未辯論終結，仍須防範被告與共犯串證，且考量其涉案情節對社會影響非輕，若改以具保、責付或限制住居等替代手段，尚不足以確保審判程序順利進行，亦難防止相關風險，因此認定續押符合比例原則與必要性。

至於被告主張無串供意圖，並稱在外較利於整理卷證，法院認為，相關說詞與羈押要件無關，亦不符合不得駁回具保聲請之法定事由，難以採信。因此裁定自2026年4月15日起延長羈押2個月，並駁回具保停止羈押之聲請，全案仍持續審理中。