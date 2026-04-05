網咖臨檢發現白髮婦…竟已失蹤2周！北市警攙扶返所急通知家屬

▲丁姓婦人洗腎後未返回長照中心失蹤，2周後在網咖被發現。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市一名丁姓婦人日前至診所洗腎後，卻未回到長照中心，被家屬通報為失蹤人口，沒想到警方到網咖執行臨檢勤務時，正好發現身體虛弱的丁婦，且已棲身網咖近兩周，後續帶返所提供飲水，並通知家屬將人接回。

北市中正第一分局忠孝西路派出所所長賴何杰，3月23日率警員張睿昌、林坤漢及劉祐碩在轄區網咖執行臨檢勤務時，展現敏銳觀察力，員警在盤查過程中，發現一名丁姓婦人神情疲憊且反應遲緩，隨即主動上前關懷，經查證身分後，驚覺該名婦人竟是通報在案的失蹤人口，隨即將其帶回派出所提供飲水與妥善照顧，並協助撤除失蹤人口紀錄。

據警方進一步了解，丁姓婦人日前在接受血液透析治療後，因不明原因獨自離開診所，未返回原居住之長照中心，由於婦人未隨身攜帶行動電話，且年事已高、聽力不佳並有行動不便等狀況，失蹤期間讓中心人員及家屬憂心忡忡，深怕其在街頭發生意外，第一時間便向轄區派出所報案協尋。

員警發現丁姓婦人時，她已在網咖包廂內棲身近兩週，雖然婦人仍能勉強溝通，但因身體虛弱且缺乏妥善照顧，處境令人鼻酸。所長賴何杰隨即通知家屬與相關單位協助，家屬見到長輩平安歸來，激動地向警方致謝，對員警執勤時的細心、積極與溫暖態度讚譽有加。

中正第一分局表示，警察職責除了維護治安、嚴正執法外，守護弱勢族群更是核心使命，面對需要幫助的民眾，同仁始終秉持同理心與專業能力應對，確保城市每個角落都能感受到治安守護者的溫度，讓需要幫助的人都能平安回家。