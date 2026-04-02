淫魔教練已破百罪...又查出11人遭性侵猥褻！多達53學童受害

▲少棒教練松志彬（左）對小球員性侵，罪數已經破百，又被查出19罪。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

震驚全台的淫魔教練松志彬性侵小球員案，檢方近日再度偵結進行第三波起訴，查出有11名學童受害，次數高達19次。松男去年已經先遭90罪各判3年至8年6月，後來又被起訴22罪，總罪數已經破百，這次再起訴數罪，罪數繼續疊加，仍難以抹滅小球員心中陰影。

松志彬（姓名經台中市府社會局公布）自2018年10月起擔任某國小棒球隊教練，直到去年10月，犯下強制性交、強制猥褻惡行，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。經受害少年家長報警後，由檢方指揮太平警分局於2024年11月21日將人拘提到案，並由地院裁押禁見。

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檢方去年3月第一波起訴，認定松志彬涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，有32名學童遭受魔爪，其中有11童遭到拍攝性影像，總計34部；中院先前以90罪各判處3年6月至8年6月，尚待另案審結後，再定應執行刑期。

▲台中市政府先前已經依法公告松志彬本名。（圖／ETtoday資料照）



檢方第二波偵結，查出其中10名受害學童，同樣遭松志彬利用在國小宿舍、球隊教室、車內、「X學童」住家等處，逼迫學童打手槍，或是對學童性交、口交等行為。

本次第三波偵結，發現松男同樣是逼迫11名學童做出類似舉動，地點多在球隊教室、飯店內、車內、「X學童」住家、某高中宿舍。檢方再依19個強制性交、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條起訴松男，痛批松男為人師表，竟為滿足自身情慾犯案。