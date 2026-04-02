　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫魔教練已破百罪...又查出11人遭性侵猥褻！多達53學童受害

▲少棒教練松志彬(左)犯下性侵案，遭台中市社會局公告姓名。（圖／ETtoday資料照）

▲少棒教練松志彬（左）對小球員性侵，罪數已經破百，又被查出19罪。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

震驚全台的淫魔教練松志彬性侵小球員案，檢方近日再度偵結進行第三波起訴，查出有11名學童受害，次數高達19次。松男去年已經先遭90罪各判3年至8年6月，後來又被起訴22罪，總罪數已經破百，這次再起訴數罪，罪數繼續疊加，仍難以抹滅小球員心中陰影。

松志彬（姓名經台中市府社會局公布）自2018年10月起擔任某國小棒球隊教練，直到去年10月，犯下強制性交、強制猥褻惡行，甚至還拍攝未滿14歲少年之性影像。經受害少年家長報警後，由檢方指揮太平警分局於2024年11月21日將人拘提到案，並由地院裁押禁見。

【相關報導】最小僅4歲！淫魔教練犯案點驚見學童住家　6人遭性侵猥褻9次

檢方去年3月第一波起訴，認定松志彬涉犯強制猥褻、強制性交以兒少性剝削防制條例之使兒童被拍攝性影像，罪數高達90罪，有32名學童遭受魔爪，其中有11童遭到拍攝性影像，總計34部；中院先前以90罪各判處3年6月至8年6月，尚待另案審結後，再定應執行刑期。

▲▼台中市政府公告變態教練松志彬的名字。（圖／記者游瓊華翻攝CRC資訊網）

▲台中市政府先前已經依法公告松志彬本名。（圖／ETtoday資料照）

檢方第二波偵結，查出其中10名受害學童，同樣遭松志彬利用在國小宿舍、球隊教室、車內、「X學童」住家等處，逼迫學童打手槍，或是對學童性交、口交等行為。

本次第三波偵結，發現松男同樣是逼迫11名學童做出類似舉動，地點多在球隊教室、飯店內、車內、「X學童」住家、某高中宿舍。檢方再依19個強制性交、強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條起訴松男，痛批松男為人師表，竟為滿足自身情慾犯案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中聊天嚇傻

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

高雄春捲中毒案釀134人送醫　雄檢出手！下午直奔正義市場查辦

濃霧擾亂返台行程　金門啟動疏運B計畫助310人返台

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中聊天嚇傻

荷莫茲海峽拼解封！油價回跌　日韓股收小紅

伊朗稱：成功轟炸「美軍駐科威特部隊」！　無人機襲擊彈藥庫

不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算

伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死　死於美以攻擊

快訊／國1嘉義段「拖板車衝出邊坡」　清明收假車潮回堵7km

林業署獎勵造林辦法修訂...每公頃最高可領60萬　受理申請至4/30

「那天爆掉」硬上前女友閨蜜害她遭網暴　惡男判3年7月

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！開箱東京隱藏版貴州料理

安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日　275桌平安宴逾2千人祝壽

【阿嬤獨自升級？】超認真研究戰鬥陀螺　還拿臉盆當戰鬥盤XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

高雄春捲案134人送醫　雄檢直奔正義市場查辦

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

更多熱門

相關新聞

假按摩猥褻朋友妻　二審判刑4年

假按摩猥褻朋友妻　二審判刑4年

宜蘭游姓男子2023年還在軍中服役期間，到前同事的妻子工作室內，假藉按摩名義，猥褻得逞。男子猥褻後，還問對方「下面是不是有濕濕的？」之後強行手指插入檢查後說「有啊、有濕濕的啊」。一審判刑4年，案經上訴，高等法院二審審理後駁回上訴，維持4年的刑度。可上訴。

軍人約見女學生「赴摩鐵性侵」！下場慘了

軍人約見女學生「赴摩鐵性侵」！下場慘了

外送員送餐「看上女顧客」　返回住處性侵

外送員送餐「看上女顧客」　返回住處性侵

海軍監察官性侵女士官　二審判刑3年4月

海軍監察官性侵女士官　二審判刑3年4月

當季尚青！台南高麗菜進校園學童午餐每週都吃得到

當季尚青！台南高麗菜進校園學童午餐每週都吃得到

關鍵字：

松志彬小球員學童偵結起訴性侵

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面