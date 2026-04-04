桃園婦外出未歸家人急報案！警消搜尋2天　新屋溪尋獲遺體

▲桃園市新屋區羅姓婦人昨日上午獨自外出卻遲遲未歸，家人報警求助，警消沿附近溪流搜尋。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區羅姓婦人昨（3）日上午向家人告外出，因遲遲未返家，家人報警求助，警消會同里辦公處連續2天搜尋，今（4）日上午在距離住處3公里處新屋溪中發現遺體，但早已氣絕多時未送醫，警方交由家屬處理後事，至於羅婦落水原因，是否為雨雨天失足落水或是其他原因，仍待楊梅警方調查釐清。

桃園市消防局指出，根據里長來電報案指稱，65歲羅姓婦人昨日上午9時許出門後失聯，因遲遲未返家，家人報警求助，里民在住處附近橋邊尋獲雨傘，懷疑羅姓婦人被水沖走，消防局派出29位消防人員、62位義消、12輛消防車輛、1輛救護車前往搜尋，因新屋溪水淺無法使用橡膠船艇，改由機車進行岸巡並搭配義消使用獨木舟、空拍機沿溪流搜尋搜尋至天色昏暗仍未尋獲，與家屬溝通於今天上午再行搜索。

▲桃園市新屋區羅姓婦人昨日上午獨自外出卻遲遲未歸，警消沿新屋溪流搜尋。（圖／桃園市消防局提供）

今天上午9時46分許，警消在新屋區華興路旁新屋溪畔發現羅姓婦人遺體，警消人員利用架梯橫跨在水面將患者拉至岸邊，但已明顯死亡，交由員警及家屬處理，未送醫。

據指出，昨日上午羅姓婦人一度身體不適昏倒，但未就醫，後來身體與精神狀況稍復，當天上午9時許獨自帶著雨傘外出，未料卻發生憾事；至於羅姓婦人落水原因仍待楊梅警方調查釐清。