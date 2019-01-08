　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「世界第3毒」被螫恐致命！　僧帽水母大軍入侵基隆和平島

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「世界第3毒」被螫恐致命！ 僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「世界第3毒」被螫恐致命！僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者郭世賢／基隆報導

花蓮七星潭、宜蘭頭城、台東綠島海岸相繼出現「世界第3毒水母」僧帽水母。5日一名救生員在基隆和平島海水泳池，發現水面漂浮許多透明「藍色小氣球」僧帽水母，文章貼出後網友熱議說，「不會吧！基隆也淪陷了，慘了！」隨著和平島的現蹤，目前台灣東岸、東北岸、和北海岸，都已有這種危險生物存在。

擔任開放性水域救生員的馮世忠，5日上午在基隆和平島公園海水游泳池，頂著寒風刺骨維持晨泳客人身安全時，他往海水望去，竟發現透明生物漂浮在水面上，他趕緊拿網子把牠撈起，一看是劇毒「僧帽水母」，數量非常多，手捏起泡泡處，趕緊用手機拍攝，在個人臉書PO文，救生員日常，撈僧帽水母很毒！並提醒網友，因東北季風增強，海水裡都會出現。

▲「世界第3毒」被螫恐致命！ 僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「世界第3毒」被螫恐致命！僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

PO文貼出，網友熱議紛紛留言表示，「不會吧！基隆也快要淪陷了，慘了！」、「海水泳池有這個？」、「在蘭嶼有遇過，朋友的手爛了一片！」、「永久性傷痕啊！恐怖的憎帽水母！」、「可以開發什麼.....水母餐嗎？」

根據《維基百科》，僧帽水母又稱葡萄牙戰艦，外觀看起來，藍紫色的氣泡球，色彩相當鮮艷，卻暗藏劇烈毒性；但事實上，僧帽水母具有極強烈的毒性，即便已死掉的僧帽水母，若不慎碰觸螫傷，毒素仍對人體造成影響，可能會出現休克、心肺功能喪失，民眾千萬別隨便碰觸，若不慎被螫傷，應立即就醫處理，嚴重的話，甚至可能會致命。

此外，僧帽水母在鰾下有長觸鬚，最長可達22米，平均長10米，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，即便死掉仍有毒性，不只是到海邊游泳的人要小心，去沙灘、礁石區的遊客也要注意，看似美麗的藍色泡泡觸鬚藏有劇毒，有許多磯釣客或船釣客也要注意收線時，如果水母屍體纏在釣線或釣桿頭，不要用手直接去移除，要做好防護。

▲「世界第3毒」被螫恐致命！ 僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「世界第3毒」被螫恐致命！ 僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「世界第3毒」被螫恐致命！ 僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「世界第3毒」被螫恐致命！ 僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／網友馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

ET快訊
影／野生周子瑜現台南咖啡廳！抱吉娃娃愛犬親民合照
2018手機相機評測出爐！iPhone XS Max敗給「3
影／凌晨奔中壢旅館開門「4鬼陰笑」　修行者：快刪照

關鍵字：基隆,和平島公園,僧帽水母

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「前一天和家人吵架」　男開車進摩鐵成「蛹」離奇死亡

影／塑膠袋由內反綁！吸瓦斯窒息　新北摩鐵半裸男「輕生原因」曝光

影／貴婦奈奈吸金10億　一家3口被通緝25年到2044年

朱松偉貪污案　檢查出他收錢也收禮：紅酒、iPhone、五星住宿

金門小三通首例！　陸婦看兒子帶「6根香腸」挨罰20萬

男童騎單車貪玩倒路中　爸爸「不扶他反巴頭」引網友論戰　　

武士刀砍出名！「彰化李李仁」曝辛酸過去　逆轉2倍收入：靠動頭腦

日本九州近海規模6.4地震！觀光局：無接獲台旅客受困、傷亡

「世界第3毒」被螫恐致命！　僧帽水母大軍入侵基隆和平島

快訊／晚間猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

取出深藏體內6年巨大脂肪瘤 戰痘醫師：簡直是冷凍生雞肉！

武士刀「砍聚寶盆」戰3千觀看　彰化李李仁嗆網：當我不敢賠？

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

武士刀砍出名！「彰化李李仁」曝辛酸過去　逆轉2倍收入：靠動頭腦

日本九州近海規模6.4地震！觀光局：無接獲台旅客受困、傷亡

「世界第3毒」被螫恐致命！　僧帽水母大軍入侵基隆和平島

快訊／晚間猛一震！台東20：16規模5.3　全台有感

影／凌晨奔中壢旅館！一開門「4鬼全陰笑等著」躺床秒被壓　修行者：快刪照

「高雄版S.H.E」推觀光　網崩潰：再靠近一點點就跟你分手

影／冷了又暖！北台灣洗一周「天氣三溫暖」　一張圖看天氣3變時間點

81名淘寶主播進入億元俱樂部　營收從零到破億只要一年

進度66％！鐵道局砸239億推嘉義鐵路高架化　預計115年完工

消失女鵝現身男性沐浴用品區　媽一走近傻眼「調戲猛男ing」

驚悚一瞬間！薇閣校車跨導引線撞機車　騎士遭捲車底遭輾斃

武士刀砍出名！「彰化李李仁」曝辛酸過去　逆轉2倍收入：靠動頭腦

廚餘去化防非洲豬瘟 賴清德：全力協助及共同防疫

不會分手！睡前和伴侶做「10件事」超甜蜜...你們做到幾個？

花蓮吉安清晨傳槍響！　2派人馬酒後衝突朝天開3槍

日本九州近海規模6.4地震！觀光局：無接獲台旅客受困、傷亡

快訊／「我已年邁，竟被你拖出來當顧問」　瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

51歲妮可基嫚海邊辣曬「四塊冰塊肌」　公開身材凍齡4秘訣

影／安聯：未來3到5年是AI關鍵年　企業將蜂擁投資

2級地震有危機？　新北市搭地震文推「防災型都更」

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

快訊／北捷板南線大塞爆！請14..

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」..

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇..

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破..

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著..

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「..

快訊／猛一震！台東20：16規..

她浪叫迴盪社區　網：土地公鎮不..

她祭100請人幫倒垃圾　結局超..

員工哭「爸急救無效！我要離職」..

大姑房租漲2萬　人妻搬走直接買..

女兒煎餃全碳化菱角！釣出人妻暗..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到..

更多熱門

相關新聞

弱勢媽扶養8孩子　警發慰助金

基隆天顯宮管理委員會、中華五福慈善功德會與基隆市警察局，在農曆春節前夕，於8日上午在基隆市警察局交通警察隊6樓禮堂，舉辦「冬令救濟～寒冬送暖，安心過好年」關懷活動，捐贈120份慰問金、禮品等物資。其中1名扶養8個小孩子方姓原住民媽媽到場，警方也很貼心用警車幫他們接送回家。

僧帽水母暴增漂海岸　1週內1.3萬人遭蜇傷

八代市長中村訪基隆　林右昌盼合作交流

玉環基隆直航十週年 發展貨運物流

基隆首場TEDx年會　《洄家》登場

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！

快訊／北捷板南線大塞爆！請1400人下車

工作12年！尾牙吃一半荷包進帳53萬

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

阿信唱《勇氣》釣出梁靜茹回應！

茶垢超多崩潰！他靠「這包圓管」全清光

阿嬤硬塞護身符！他撞鬼3次又遇「鬼壓床」

香爐挖滴血身分證！太子爺顯靈破解

凌晨奔中壢旅館！4鬼全陰笑等著壓床

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！賈靜雯雙手一抱傻眼

「道歉完繼續偷吃」渣男星座Top5

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

超美小三被圍攻影片瘋傳　網心疼

心好累！感情出現「8跡象」快分手

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

油鍋起火用棉被滅真母湯　消防員示範用鍋蓋最正確

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面