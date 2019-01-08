▲「世界第3毒」被螫恐致命！僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者郭世賢／基隆報導

花蓮七星潭、宜蘭頭城、台東綠島海岸相繼出現「世界第3毒水母」僧帽水母。5日一名救生員在基隆和平島海水泳池，發現水面漂浮許多透明「藍色小氣球」僧帽水母，文章貼出後網友熱議說，「不會吧！基隆也淪陷了，慘了！」隨著和平島的現蹤，目前台灣東岸、東北岸、和北海岸，都已有這種危險生物存在。

擔任開放性水域救生員的馮世忠，5日上午在基隆和平島公園海水游泳池，頂著寒風刺骨維持晨泳客人身安全時，他往海水望去，竟發現透明生物漂浮在水面上，他趕緊拿網子把牠撈起，一看是劇毒「僧帽水母」，數量非常多，手捏起泡泡處，趕緊用手機拍攝，在個人臉書PO文，救生員日常，撈僧帽水母很毒！並提醒網友，因東北季風增強，海水裡都會出現。

▲「世界第3毒」被螫恐致命！僧帽水母大軍入侵基隆和平島。（圖／馮世忠授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

PO文貼出，網友熱議紛紛留言表示，「不會吧！基隆也快要淪陷了，慘了！」、「海水泳池有這個？」、「在蘭嶼有遇過，朋友的手爛了一片！」、「永久性傷痕啊！恐怖的憎帽水母！」、「可以開發什麼.....水母餐嗎？」

根據《維基百科》，僧帽水母又稱葡萄牙戰艦，外觀看起來，藍紫色的氣泡球，色彩相當鮮艷，卻暗藏劇烈毒性；但事實上，僧帽水母具有極強烈的毒性，即便已死掉的僧帽水母，若不慎碰觸螫傷，毒素仍對人體造成影響，可能會出現休克、心肺功能喪失，民眾千萬別隨便碰觸，若不慎被螫傷，應立即就醫處理，嚴重的話，甚至可能會致命。

此外，僧帽水母在鰾下有長觸鬚，最長可達22米，平均長10米，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，即便死掉仍有毒性，不只是到海邊游泳的人要小心，去沙灘、礁石區的遊客也要注意，看似美麗的藍色泡泡觸鬚藏有劇毒，有許多磯釣客或船釣客也要注意收線時，如果水母屍體纏在釣線或釣桿頭，不要用手直接去移除，要做好防護。