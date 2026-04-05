整理失智老兵舊物驚見手榴彈　妻嚇壞急報警...軍警初判結果曝

▲新莊老婦整理失智丈夫舊物時，在木箱發現手榴彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路一處民宅，4日晚間一名81歲黃姓老婦在整理85歲失智丈夫的木製舊收藏箱時，赫然發現一顆以泡泡紙嚴密包裹的手榴彈。由於丈夫為退役職業軍人，老婦深怕仍具殺傷力，驚慌之下立即撥打110報警。新莊警分局不敢大意，火速會同軍方單位到場，經初判手榴彈無批號應為「1：1仿真模型」，後續將視鑑驗結果再行處置。

昨天晚間8時許，報案的黃姓老婦表示，她的鄭姓丈夫患有失智症，近日她整理丈夫多年未動的舊物，當她打開一只木箱並拆開泡泡紙時，一顆手榴彈驚現眼前。因丈夫是名退役職業軍人，老婦擔心是當年攜回的實彈，嚇得趕緊報警請求警方協助。

新莊警分局獲報後趕抵，初步檢視後，發現外型與軍規手榴彈極為相似，隨即動用防爆毯嚴密包覆，並在現場拉起封鎖線進行安全警戒。並同步通報刑事局偵查第五大隊及國防部陸軍司令部第六軍團派員協助。經調查，這枚手榴彈表面並無正式軍用批號，研判應為1：1的仿真手榴彈模型，軍方仍依規定帶回，待最終鑑驗結果出爐後再行處置。

警方呼籲，民眾如發現手榴彈或疑似爆裂物時，務必遵循「不觸碰、不翻動、速報警」三原則，並保持安全距離，立即撥打110報案，由警方到場封鎖並交由專業單位妥適處理，以確保人身安全。

▼新莊警拉起封鎖線 。（圖／記者陳以昇翻攝）