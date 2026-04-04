彰化納骨塔櫃門竟用螺絲鎖死！只能「隔空掃墓」　民眾超崩潰

記者唐詠絮 ／彰化報導

清明節掃墓旺季，許多彰化民眾特地前往彰化市第二納骨塔祭拜親人，沒想到卻發現部分納骨櫃竟然被用螺絲鎖死，根本看不到骨灰罈，只能對著櫃子「盲拜」，市民代表會主席陳文賓接獲陳情後前往勘查，直呼設計太不貼心，強調將全力要求公所編列預算改善，改成子母門設計，讓家人能好好瞻仰親人。

▲彰市第2納骨塔櫃鎖住，家屬抱怨看不到親人骨灰罈。（圖／翻攝陳文賓臉書）

陳文賓表示，最近很多鄉親好朋友向他反映，到彰化市第二納骨塔祭拜祖先時，發現部分夫妻納骨櫃被以螺絲鎖起來，根本看不到裡面親人、長輩的骨灰罈。如果想打開門看一眼，還得向管理人員申請，拿鑰匙轉開螺絲才能打開，非常不方便。

▲彰市第2納骨塔櫃鎖住，代表會主席陳文賓前往現勘。（圖／翻攝陳文賓臉書）

他強調，民眾掃墓就是希望親近先人，看不到骨灰罈，心裡難免有隔閡，甚至有人擔心「裡面的骨灰罈還在不在？」對家屬來說是一種煎熬。他實地前往現場了解後確認，當初的設計確實不夠完善。

陳文賓建議，應該將納骨櫃設計成「子母門」的形式，讓民眾來掃墓時可以打開子門，隔著透明玻璃就能清楚看見骨灰罈，既兼顧安全，也能滿足家屬追思的需求。他強調定期會開議時，將正式提案，全力要求市公所盡快編列預算改善。

▲陳文賓建議納骨櫃改為子母門設計。（圖／翻攝陳文賓臉書）