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社會 社會焦點 保障人權

惡名昭彰「女租霸」搧代管人耳光　警壓制帶回一查竟是通緝犯

記者陳以昇／新北報導

淡水民權路某社區大樓前天（3日）凌晨，42歲陳姓女子，因長期拖欠租金遭催討，竟在社區大門口對代理房東的林男當眾掌摑臉部，警方當場制止，陳女仍態度囂張，做賊喊捉賊大喊「我是被害人」，最終警方將她壓制帶回，意外查出陳女竟是遭到士林地檢署發布的詐欺通緝犯，全案訊後將她解送歸案，事後林男將衝突畫面貼到社群Threads「這租霸108年（2019年）至今當了5次租霸，到現在都還在恐嚇我」。

▼陳女當員警面前搧陳男耳光（紅圈） 。（圖／翻攝Threads min17524）

▲▼陳女當員警面前搧陳男耳光（紅圈），陳女遭警方壓制保護管束，還大喊「我是被害人」 。（圖／翻攝Threads min17524）

據了解，前天凌晨12時許，負責包租代管的林姓男子指出，陳姓女子自2025年11月起承租這處社區樓中樓房型，租金每個月2萬3000元，未料僅支付首月租金後便開始耍賴，剩餘的租金、押金、水電費及管理費分文未付。當天林男受房東委託到場協商時，陳女情緒已經失控，轄區竹圍派出所獲報立即派員警到場了解。

沒想到員警趕抵後，要求陳女配合盤查，卻數次謊報假資料誤導，還對林男搧了一記耳光，並瘋狂追打、拉扯他的衣服，員警制止無效，為防衝突擴大，果斷依《警察職權行使法》實施強制管束，陳女還不斷高聲大喊：「我是被害人！你們幹什麼？」，警方最終將她壓制在地並帶回派出所。

陳女經警方帶回派出所後進行調查，赫然發現她竟是士林地檢署發布的詐欺通緝犯。林姓男子事後將衝突過程錄影上傳至社群平台Threads，表示陳女自2019年起就以此類手法霸佔租屋處，犯行多達5次，在租屋圈內惡名昭彰，是個有名的「租霸」。陳男對陳女傷害行為暫不提告，全案訊後依詐欺通緝罪名，將陳女解送至士林地方檢察署偵辦。

▼陳女遭警方壓制保護管束，還大喊「我是被害人」 。（圖／翻攝Threads min17524）

▲▼陳女當員警面前搧陳男耳光（紅圈），陳女遭警方壓制保護管束，還大喊「我是被害人」 。（圖／翻攝Threads min17524）

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