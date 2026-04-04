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社會 社會焦點 保障人權

阿里山公路2車對撞！零件噴滿地4人傷　自小客爛毀衝進草叢

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假首日，嘉義山區傳出嚴重交通事故。今（4）日下午二時許，台18線阿里山公路「觸口旺萊山愛情大草原」出口附近，發生兩部自小客車對撞意外。疑似因受鋒面影響，現場強大雨勢造成視線不良及路面濕滑，一輛往山下行駛的白色轎車與另一輛正往山上行駛的銀色休旅車，在行經該路段時發生猛烈碰撞，現場狀況慘不忍睹。

▲▼ 清明連假驚魂！阿里山觸口段傳車禍 疑似雨天路滑自小客衝出路外 。（圖／民眾提供）

▲▼ 清明連假驚魂！阿里山觸口段發生下山車（左）與上山車（右）對撞車禍 。（圖／民眾提供）

另一方面，巨大衝擊力導致下山的白色轎車失控衝入路外草堆，車體扭曲變形、近乎全毀；上山的銀色休旅車則車頭嚴重潰縮，零件與車體殘骸散落一地。

嘉義縣消防局接獲報案後迅速出動救護分隊趕往救援。抵達現場時，救護人員發現兩部事故車內共有4名受傷人員。儘管車體損毀狀況嚴重，所幸4名傷者意識均保持清楚，受困情況排除後，經初步檢視皆為肢體擦傷、挫傷及撞擊後的鈍痛。醫護人員隨即進行傷口處置，並由救護車緊急送往醫院進一步診治，幸無生命危險。

▲▼ 清明連假驚魂！阿里山觸口段傳車禍 疑似雨天路滑自小客衝出路外 。（圖／翻攝阿里山鄒族道路部落資訊）

▲ 清明連假驚魂！阿里山觸口段傳車禍 疑似雨天路滑自小客衝出路外 。（圖／翻攝阿里山鄒族道路部落資訊）

事故發生時正逢山區傾盆大雨，路面溼滑且能見度極低。由於兩車相撞位置佔據車道，加上事故車輛毀損嚴重，一度造成雙向車流受阻。警方隨即到場進行交通管制，並引導拖吊業者進入現場排除殘骸，於下午三時許恢復雙向通行。

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