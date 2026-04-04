　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

71歲婦掌摑虎航空服員！航警上機逮人　雙方互告傷害

記者沈繼昌／桃園報導

台灣虎航昨（3）日晚間搭乘台灣虎航自日本福島返回桃園國際機場時，一名張姓女乘客不滿空服員碰撞，竟當場情緒失控，出手掌摑空服員，引發全機旅客譁然！航警局保安大隊員警到場後，請雙方至分隊釐清案情，但雙方堅持互提傷害告訴，其中劉姓空服員另提公然侮辱，全案後移請航警局刑警大隊偵辦中。

▲台灣虎航張姓女乘客昨晚搭乘虎航返台途中，不滿被空服員碰撞掌摑空服員。（圖／網友提供）

▲台灣虎航張姓女乘客昨晚搭乘虎航返台途中，不滿被空服員碰撞掌摑空服員。（圖／網友提供）

▲台灣虎航張姓女乘客昨晚搭乘虎航返台途中，不滿被空服員碰撞掌摑空服員，航班降落後被航警帶走。（圖／網友提供）

▲台灣虎航張姓女乘客昨晚搭乘虎航返台途中，不滿被空服員碰撞掌摑空服員，航班降落後被航警帶走。（圖／網友提供）

台灣虎航IT753航班，昨晚自日本福島飛往桃園航班發生暴力事件，據目擊乘客描述，當時飛機準備降落時，機長多次廣播要求乘客繫好安全帶、勿任意走動，但張姓女乘客起身疑似穿鞋，劉姓空服員於走道上巡查時不慎碰觸對方，當下曾立即道歉，並關心是否需要醫療協助，但張女卻情緒激動，還對空服員大聲咆哮。

雙方爭執過程，張姓女乘客不僅拒絕配合坐下，甚至在空服員勸說時突然當眾出手掌摑劉姓空服員，引發全艙旅客震驚，同行空服員見狀上前制止，並通報航警局處理。

▲航警局保安大隊小隊長簡士堯說明台灣虎航女乘客掌摑空服員事件處理過程。（圖／航警局提供）

▲航警局保安大隊小隊長簡士堯說明台灣虎航女乘客掌摑空服員事件處理過程。（圖／航警局提供）

航警局指出，71歲張姓女乘客聲稱，飛行途中在座位上遭劉姓空服員碰撞，導致右臉頰及頭部受傷，雙方爭執過程中，張女失控當場毆打劉女一巴掌，員警據報到場處理，請雙方至分隊釐清案情，協調時雙方均堅持互提傷害告訴，劉女另提公然侮辱告訴，航警依法受理後移請航警局刑警大隊偵辦。

 【更多新聞】

國光客運慘了！過彎超狠「驚險閃過對向機車」　下秒撞整排14車

桃園客運又傳司機追趕學生！車資不夠起爭執　交通局立即開罰

桃園消防猛男揚威健美健身錦標賽　大有分隊徐鵬翔再奪金

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺
世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名
行人遭撞軀幹斷裂亡　身分不明...生前影像曝光
賴銘偉當眾淚崩！抱父痛哭「中斷表演」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

整片牆被撞爛！台中女駕駛撞進民宅畫面曝　夫妻家中寮攤嚇傻

濃霧影響航安　小三通金門往返廈門、泉州下午3時起暫停航駛

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷！竊賊栽在休假女警手上

新北男遭聯結車猛撞慘死　身分仍未查出...生前影像曝光

疑燒金紙釀禍！宜蘭員山公墓30棵真柏、羅漢松、牛樟全毀

債務糾紛持刀擄人！花蓮男押被害人上車　警攔截壓制送辦

台中夫妻家中聊天...一台車撞進客廳！整片磚牆撞爛變廢墟

惡煞潑檳榔渣、搥壞後照鏡比「YA」　受害特斯拉哨兵模式全錄下

深夜大雨土石滑落擋車道　龜山大坑路單線雙向通車

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

吉田正尚猛打賞白搭！紅襪開季2勝7敗美東墊底　安東尼怒批：無法接受

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

同樣都是「轉學生」！黃子鵬懂王維中對前東家求好心切

韓國估荷莫茲海峽復航後60-100天正常化　歐洲大港候港時間1-7天

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

頑童高雄再幹大事！　霸氣「登遊艇進城」現場暴動了

心理離職是什麼？5大徵兆曝光　中了代表你真的累了

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

【看到手指秒生氣】奴才指責貓貓太調皮　牠氣到直接貓貓拳XD

社會熱門新聞

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

即／新光南西21歲專櫃員工墜樓亡　母相驗癱軟

高雄5機車連環摔！27歲爸「腦出血」命危

人夫激戰女師「喝嗨上面搖」！鹹濕對話曝

新光三越南西店員工墜樓亡　業者發聲

撞擊畫面曝！新北聯結車直衝行人　軀幹斷裂當場亡

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤

埔里20歲女騎士擦撞聯結車　捲車輪慘死

男遭聯結車猛撞慘死身分仍未查出　最後身影曝

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

更多熱門

相關新聞

虎航飛函館「乘客身體不適」　航班緊急折返桃機

虎航飛函館「乘客身體不適」　航班緊急折返桃機

台灣虎航今(3日)一班桃機飛往函館的IT236航班，因旅客身體突然不適，該航班隨即返航回桃機，受此影響，有網友也在網路上指出從函館返回的IT237航班預估將延誤至少4小時。台灣虎航表示，後續亦即時調整航機派遣執飛。

系統測試中！桃機臨停開罰急踩煞車

系統測試中！桃機臨停開罰急踩煞車

台灣虎航全航線單程100元起　「尊榮虎」VIP上午10時開搶

台灣虎航全航線單程100元起　「尊榮虎」VIP上午10時開搶

虎航訂閱制「月付1588元」今限量開搶　每年可換4張機票

虎航訂閱制「月付1588元」今限量開搶　每年可換4張機票

台灣虎航推復活節優惠　日韓全航線「單程未稅100元起」

台灣虎航推復活節優惠　日韓全航線「單程未稅100元起」

關鍵字：

台灣虎航女乘客掌摑空服員航警局

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面