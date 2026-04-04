71歲婦掌摑虎航空服員！航警上機逮人　雙方互告傷害

記者沈繼昌／桃園報導

台灣虎航昨（3）日晚間搭乘台灣虎航自日本福島返回桃園國際機場時，一名張姓女乘客不滿空服員碰撞，竟當場情緒失控，出手掌摑空服員，引發全機旅客譁然！航警局保安大隊員警到場後，請雙方至分隊釐清案情，但雙方堅持互提傷害告訴，其中劉姓空服員另提公然侮辱，全案後移請航警局刑警大隊偵辦中。

▲台灣虎航張姓女乘客昨晚搭乘虎航返台途中，不滿被空服員碰撞掌摑空服員。（圖／網友提供）

▲台灣虎航張姓女乘客昨晚搭乘虎航返台途中，不滿被空服員碰撞掌摑空服員，航班降落後被航警帶走。（圖／網友提供）

台灣虎航IT753航班，昨晚自日本福島飛往桃園航班發生暴力事件，據目擊乘客描述，當時飛機準備降落時，機長多次廣播要求乘客繫好安全帶、勿任意走動，但張姓女乘客起身疑似穿鞋，劉姓空服員於走道上巡查時不慎碰觸對方，當下曾立即道歉，並關心是否需要醫療協助，但張女卻情緒激動，還對空服員大聲咆哮。

雙方爭執過程，張姓女乘客不僅拒絕配合坐下，甚至在空服員勸說時突然當眾出手掌摑劉姓空服員，引發全艙旅客震驚，同行空服員見狀上前制止，並通報航警局處理。

▲航警局保安大隊小隊長簡士堯說明台灣虎航女乘客掌摑空服員事件處理過程。（圖／航警局提供）

航警局指出，71歲張姓女乘客聲稱，飛行途中在座位上遭劉姓空服員碰撞，導致右臉頰及頭部受傷，雙方爭執過程中，張女失控當場毆打劉女一巴掌，員警據報到場處理，請雙方至分隊釐清案情，協調時雙方均堅持互提傷害告訴，劉女另提公然侮辱告訴，航警依法受理後移請航警局刑警大隊偵辦。