華聞快遞／2018年消費大數據：百元以上訂單同比增長56%

▲叫外賣正成為一種生活方式。（圖／CFP）



《杭州》2018年消費大數據：百元以上訂單同比增長56%

阿里本地生活服務公司近日發布《2018阿里本地生活數據》，來自676個城市、350萬註冊商的消費大數據顯示，在生活消費領域，消費升級勢頭不減，2018年單價100元（人民幣，下同）以上的本地生活訂單同比增長56%，距離商家200米以內範圍的訂單同比也增長了76%。（經濟日報）

《雲南》雲南邊防2018年繳獲毒品近10.4噸

雲南出入境邊防檢查站指出，2018年開展了「邊境狩獵」、「淨邊」等緝毒專項行動，全年共繳獲毒品近10.4噸，其中，破獲的萬克以上毒品案多達247起，毒品大宗販運態勢越加明顯。（中新網）

《北京》去年中國民航業完成營業收入約8750億人民幣

據2019年大陸全國民航工作會議指出，2018年行業完成運輸總周轉量1206.4億噸公里，旅客運輸量6.1億人次、貨郵運輸量738.5萬噸，同比分別增長11.4%、10.9%、4.6%；全行業完成營業收入約8750億人民幣，同比增長17%；在航班總量同比增長5.65%的情況下，大陸全國航班正常率達80.13%，同比提高8.46個百分點。（人民網）

《武漢》15.5萬人報名7成來自外地 漢馬成為中國最熱門馬拉松

2019年的武漢馬拉松報名工作於6日截止，總共有155,093人報名，將互相爭奪只有2.4萬的漢馬參賽名額，這也創造了中國馬拉松報名人數的新高，其中武漢本地報名人數占比僅31%，外地與境外選手人數占比達到69%，接近7成；此前，報名人數排名第一的是2016年上海馬拉松，為153,163人。（武漢晚報）

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）



《廣東》權健18人刑拘 廣東分公司停業

廣東省市場監督管理局6日晚間發出通報，權健廣東分公司目前已處於停業狀態。此外，天津市公安機關也將權健創始人、董事長束昱輝等18人以刑事拘留。（中新網）

《香港》香港正值流感高峰期 整體內科病床占用率達115%

香港醫院管理局公布，公立醫院急症室6日有5910人次求診，較5日的5940人次少，其中948人轉送內科病床留醫，整體內科病床占用率達115%。其中香港15間有提供內科病床的公立醫院全部爆滿，將軍澳醫院病床占用率最高，達133%；伊利沙伯醫院124%，聯合醫院、明愛醫院123%，博愛醫院122%。（中新網）

《河北》2019繼續聚焦PM2.5治理 河北成中國首個環保所全覆蓋的省份

河北省生態環境廳7日透漏，河北2018年在全省2293個鄉鎮、街道全部設立環保所，配備人員1.1萬多名，成為中國首個實現環保所全覆蓋的省份。該省生態環境廳長高建民表示，2019年，河北將在鞏固成果的基礎上，繼續聚焦PM2.5的治理，著手打好去產能、退城搬遷攻堅戰、散煤整治、清潔代替攻堅戰、機動車污染防治攻堅戰等「六大攻堅戰」。（中新網）

《香港》亞洲最大玩具展在港揭幕 智能玩具大受關注

香港貿易發展局主辦的香港玩具展7日展開，一連4天在香港會議展覽中心舉行，這個亞洲最大、全球第二大的玩具貿易展今年總共吸引了來自42個國家及地區的逾2100家參展商；今年的玩具展特別設置了「智能玩具」展區以及啟發兒童潛能的益智玩具專區，有逛展的買家指出，會集中精力關注賣場中的智能玩具。（中新網）

▼香港7日開始要連4天舉辦玩具貿易展。（圖／CFP）

