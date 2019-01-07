　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／2018年消費大數據：百元以上訂單同比增長56%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼叫外賣正成為一種生活方式。（圖／CFP）

▲叫外賣正成為一種生活方式。（圖／CFP）

《杭州》2018年消費大數據：百元以上訂單同比增長56%

阿里本地生活服務公司近日發布《2018阿里本地生活數據》，來自676個城市、350萬註冊商的消費大數據顯示，在生活消費領域，消費升級勢頭不減，2018年單價100元（人民幣，下同）以上的本地生活訂單同比增長56%，距離商家200米以內範圍的訂單同比也增長了76%。（經濟日報）

《雲南》雲南邊防2018年繳獲毒品近10.4噸

雲南出入境邊防檢查站指出，2018年開展了「邊境狩獵」、「淨邊」等緝毒專項行動，全年共繳獲毒品近10.4噸，其中，破獲的萬克以上毒品案多達247起，毒品大宗販運態勢越加明顯。（中新網）

《北京》去年中國民航業完成營業收入約8750億人民幣

據2019年大陸全國民航工作會議指出，2018年行業完成運輸總周轉量1206.4億噸公里，旅客運輸量6.1億人次、貨郵運輸量738.5萬噸，同比分別增長11.4%、10.9%、4.6%；全行業完成營業收入約8750億人民幣，同比增長17%；在航班總量同比增長5.65%的情況下，大陸全國航班正常率達80.13%，同比提高8.46個百分點。（人民網）

《武漢》15.5萬人報名7成來自外地　漢馬成為中國最熱門馬拉松

2019年的武漢馬拉松報名工作於6日截止，總共有155,093人報名，將互相爭奪只有2.4萬的漢馬參賽名額，這也創造了中國馬拉松報名人數的新高，其中武漢本地報名人數占比僅31%，外地與境外選手人數占比達到69%，接近7成；此前，報名人數排名第一的是2016年上海馬拉松，為153,163人。（武漢晚報）

▲▼權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

▲權健涉嫌傳銷、虛假廣告犯罪。（圖／CFP）

《廣東》權健18人刑拘　廣東分公司停業

廣東省市場監督管理局6日晚間發出通報，權健廣東分公司目前已處於停業狀態。此外，天津市公安機關也將權健創始人、董事長束昱輝等18人以刑事拘留。（中新網）

《香港》香港正值流感高峰期　整體內科病床占用率達115%

香港醫院管理局公布，公立醫院急症室6日有5910人次求診，較5日的5940人次少，其中948人轉送內科病床留醫，整體內科病床占用率達115%。其中香港15間有提供內科病床的公立醫院全部爆滿，將軍澳醫院病床占用率最高，達133%；伊利沙伯醫院124%，聯合醫院、明愛醫院123%，博愛醫院122%。（中新網）

《河北》2019繼續聚焦PM2.5治理　河北成中國首個環保所全覆蓋的省份

河北省生態環境廳7日透漏，河北2018年在全省2293個鄉鎮、街道全部設立環保所，配備人員1.1萬多名，成為中國首個實現環保所全覆蓋的省份。該省生態環境廳長高建民表示，2019年，河北將在鞏固成果的基礎上，繼續聚焦PM2.5的治理，著手打好去產能、退城搬遷攻堅戰、散煤整治、清潔代替攻堅戰、機動車污染防治攻堅戰等「六大攻堅戰」。（中新網）

《香港》亞洲最大玩具展在港揭幕　智能玩具大受關注

香港貿易發展局主辦的香港玩具展7日展開，一連4天在香港會議展覽中心舉行，這個亞洲最大、全球第二大的玩具貿易展今年總共吸引了來自42個國家及地區的逾2100家參展商；今年的玩具展特別設置了「智能玩具」展區以及啟發兒童潛能的益智玩具專區，有逛展的買家指出，會集中精力關注賣場中的智能玩具。（中新網）

▼香港7日開始要連4天舉辦玩具貿易展。（圖／CFP）

▲▼香港。（圖／CFP）

ET快訊
《RM》破例開記者會！李光洙認愛女友7成員陪在身旁
省電魔人「每月電費平均17元」　8道QA逼出關鍵
許瑋甯爆懷孕後「首亮肚皮」！腹肌炸裂馬甲線驚呆網

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／清大獎學金答辯會成「學霸秀場」　網：只聽見滿分、滿分、滿分

重慶公車墜江後2個月　遇難者家屬：曾夢見爸爸拼命往岸邊游

華聞快遞／2018年消費大數據：百元以上訂單同比增長56%

家屬殯儀館問廁所在哪？親友神回「過奈何橋右轉就到」他氣翻...

「裹棉被」盜ATM！　奇葩賊開不了門「秒扮忍者」爬牆落跑

影／正妹參加年會遇車禍毀容　權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」

影／賣「空氣罐頭」爽賺1.8千萬　他自豪「年銷47萬罐10升可吸220次」

快訊／馬雲出清淘寶股權？　阿里闢謠：從未轉讓、也沒有這個打算

拉近實力差距！陸太空支出超過俄2倍　美智庫：無法忽視的對手

特斯拉CEO：夏天完成上海工廠初步建設　年底生產Model 3

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

影／清大獎學金答辯會成「學霸秀場」　網：只聽見滿分、滿分、滿分

重慶公車墜江後2個月　遇難者家屬：曾夢見爸爸拼命往岸邊游

華聞快遞／2018年消費大數據：百元以上訂單同比增長56%

家屬殯儀館問廁所在哪？親友神回「過奈何橋右轉就到」他氣翻...

「裹棉被」盜ATM！　奇葩賊開不了門「秒扮忍者」爬牆落跑

影／正妹參加年會遇車禍毀容　權健秒刪會籍＋撇責「此事與公司無關」

影／賣「空氣罐頭」爽賺1.8千萬　他自豪「年銷47萬罐10升可吸220次」

快訊／馬雲出清淘寶股權？　阿里闢謠：從未轉讓、也沒有這個打算

拉近實力差距！陸太空支出超過俄2倍　美智庫：無法忽視的對手

特斯拉CEO：夏天完成上海工廠初步建設　年底生產Model 3

國庫盈餘比照企業分紅發放　法人痛斥：台灣會成為國際笑話！

南湖高中男籃奪世中運選拔賽冠軍　4月代表台灣出征希臘

今年首發演唱會震撼彈！米津玄師即將來台開唱

屏東熱帶農業博覽會1/29登場！有小豬彩稻田、全台最長瓜果走廊

席波杜遭開除恐讓羅斯奇蹟喊卡　灰狼又相中「前公牛主帥」

亞足賽／首張紅牌出現　巴勒斯坦少一人對敘利亞0比0踢平

中職／冬盟游擊進步　李宗賢盼當內野領導者

全球首發現！每天滑手機3小時　糖尿病患「視網膜爛機會↑5倍」

宜蘭最美安農溪、蜊埤湖落羽松　夢幻美景彷彿置身歐洲

猛龍過江／職業武跆王接軌世界　跆拳選手新出路

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

大陸熱門新聞

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死..

狠媽掌摑女嬰還上傳　為刺激老公..

海底撈電視突播A片　網：真貼心

妻子爆科員夫睡14代購！怒向大..

上排牙全拔光！28歲女慘變無牙..

北京故宮彩妝停產　合作方急發聲

想讓丈夫回家　她狠賞3月嬰巴掌

蔡不允一國兩制　陸官媒：要懲戒

大陸民眾肯在運動上花錢　馬拉松..

中美經貿談判將登場　美官員抵北..

懶人包／「301條款」引爆中美..

毀容男整形40次娶正妹　網友不..

天降冰塊爆頭　女童目擊媽媽慘死

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

更多熱門

相關新聞

重慶再推「企業減負政策」

上海市台聯九屆八次理事擴大會議近日舉行，上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安介紹，2018年，上海市台聯集中精力、深入服務台胞，落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干政策》和上海市配套出台的55條措施。

華聞快遞／海南建設醫療旅遊勝地

華聞快遞／北京2018平均月薪全國第一

華聞快遞／陸鐵路調圖　 復興號上線

華聞快遞／央行降準1個百分點

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

曹西平60歲生日「家人全沒了」

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

倒掛背兒！母電梯內45秒淚鬥死神

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

補助30K低薪族　宅神：直接發錢吧

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

孫生公開「被消失」反骨真相

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

男生有「5大跡象」＝永遠愛妳一個

球球cos照「胸前一條線」超兇！

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　網友憤怒

理科太太挖「分手小S內幕」黃子佼認：有恨

更多

最夯影音

更多

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面