華聞快遞／重慶再推企業減負政策　「有困難」可申請延期繳稅

▲重慶市再推企業減負政策。（圖／CFP）



《重慶》重慶再出推企減負政策 困難企業可申請延期繳稅

針對當前重慶企業發展的堵點、痛點、難點等問題，推出「涉企減負30條」政策外，市政府另外又發布了《進一步支持實體經濟企業健康發展若干政策措施》，將提供在市級建立首期規模不低於100億元人民幣的民營企業紓困基金、把市中小微企業轉貸應急周轉資金規模擴大到20億元人民幣等18條新政策。此外，企業有特殊困難不能按期繳稅的，可提出申請、經批准後延期繳納，延期最長不超過3個月。（重慶商報）

《新疆》南疆750千伏延伸補強工程全線貫通

隨著最後一段導線展放成功，新疆南疆750千伏電網延伸補強工程全線貫通；該工程是由巴楚至莎車、莎車至和田、喀什至莎車750千伏輸變電及配套工程組成，路線全長726公里，施工途經戈壁沙漠，條件極其惡劣。（央視網）

《四川》攀枝花市法院多維度服務 保障地方經濟社會發展

攀枝花法院系統近年與該市50多家工商企業代表一同發話，把好的建議融入到法院正在制定的《關於充分發揮審判職能作用為企業家創新創業營造良法治環境的實施意見》，兩級法院自此更高效地辦好涉企案件，更精準地為企業發展提供司法服務，營造良好法治環境；攀枝花兩級法院近年來建成服務大廳、網上訴訟服務中心、12368熱線、微信平台及移動APP「五位一體」的智慧服務系統，為當事人提供網上立案、信息查詢、遠程接訪等便捷訴訟服務。（人民法院報）

《上海》上海台聯深入服務台胞 推動2000多人次在滬台人聯誼活動

上海市台聯九屆八次理事擴大會議近日舉行，上海市台灣同胞聯誼會會長盧麗安指出，2018年，上海市台聯集中精力、深入服務台胞，落實《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干政策》和上海市配套出台的55條措施。上海市台聯2018年注重各項服務台胞的工作，加強在上海台胞的融合，促進兩岸民間往來，全年共組織了2000多人展開各類聯誼活動；承辦「兩岸和平小天使」交流，組織台灣小學生入住上海學生家庭展開全方位交流，並推動上海小學生赴台回訪。（人民日報海外版）

▼上海市台灣同胞聯誼會。（圖／上海市台灣同胞聯誼會網站）



《香港》香港農漁美食嘉年華 單攤首天銷售額就達1萬多元港幣

香港漁農美食嘉年華從4日到6日，一連3天在九龍旺角花墟公園舉行。本次嘉年華是由香港特區政府漁農自然護理署、蔬菜統營處及漁類統營處合辦，共設有超過390個展銷攤位，其中約有200個攤位都是販售香港出產的漁農產品。有漁場負責人表示，開幕日當天，攤位準備的100條魚就全數售罄，銷售額達1萬多元港幣（約新台幣4萬元）。（人民日報海外版）

《重慶》提升審判與水準 重慶專題部署「掃黑除惡」工作任務

重慶市高級人民法院召開全市法院改革落實「掃黑除惡」專項，對照中央督導組反饋意見，總結梳理重慶法院存在的問題，明確整改目標、任務、措施、完成時限；同時逐案督導涉黑涉惡犯罪案件審理工作，專題部署重慶法院下一階段掃黑除惡專項鬥爭工作。重慶市法院指出，對審判中發現的社會管理薄弱環節，要認真梳理總結，及十項有關單位部門反映情況，加強刑事審判隊伍的專業化，落實刑事審判人員職業保障措施，不斷提升涉黑涉惡案件審判能力和水準。（人民法院報）

《河北》2018年河北省壓減煉鋼產能1229.9萬噸

河北省2018年以來堅決主動調、加快轉，穩步推進破、立、降重點任務，供給側結構性改革實現新發展；大力破除無效供給，化解過剩產能由總量性去產能向結構性優產能轉變，由以退為主向退轉並重改變，制定重點行業去產能3年行動方案，實施432511工程，2018年全年壓減煉鋼產能1229.9萬噸、煉鐵1087萬噸、煤炭1401萬噸、火電54.95萬千瓦，鋼鐵「殭屍企業」全部出清，超額完成年度計畫任務。（河北日報）

《北京》超長版復興號亮相京滬高鐵 全長439.9公里載客1283人

17輛編組的G9次列車5日由北京南站開往上海虹橋，這也是17輛編組的超長版復興號首次亮相京滬高鐵，該動車組在保證最高運行速度達到350公里／小時的前提下，載客能增至1283人，進一步提升列車的綜合運力；該車全長439.9米，在不增加車站站台長度的情況下，17輛編組將會成為中國最長的動車組。

▼17輛超長版「復興號」車身特寫，列車正在駛出北京南站。（圖／CFP）

