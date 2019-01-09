　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨總統初選用美國模式？成本高、易灌票　民進黨20年前曾用過

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。黨內人士透露，國民黨2020總統初選一定會4月後才會啟動，並沒有特別晚，只是按照往年做法。對於是否將採「美式初選制度」，國民黨組發會主委李哲華表示，初選辦法「目前就以3成黨員投票、7成民調這個提名辦法為依歸」，但中常會是一個民主平台，任何提案都可以來討論。

國民黨大勝後，前新北市長朱立倫先是在卸任後立即宣布投入2002大選，國民黨主席吳敦義也鬆口「在適當時機表態」，前立法院長王金平更是躍躍欲試，「孫文學校」總校長張亞中則在7日就宣布，讓初選競爭相當激烈。

國民黨初選制度一向是70%採取全民調、30%採取黨員投票，慣例皆在5月左右舉行。以黨內天王人氣來看，目前朱立倫勝過其他對手，極有機會從黨內初選勝出。知情人士透露，朱立倫的競選團隊跟辦公室仍在籌備中，會在1月底、農曆年前成立，藉此維繫卸任後的媒體聲量。

相關人士分析，吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權，2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。據傳，黨內這次可能利用「美式初選制度」，也就是開放式初選，只要年滿20歲，持國民身分證就可以參與國民黨初選投票，黨員一票以兩票計，非黨員者則算一票，全台22縣市，分區舉辦投票，投票前先辯論。

不過，長期研究美國政治的黨政人士表示，這種「美式初選制度」的經費在美國由政府出，一次選舉的花費就要上億元，以國民黨現在的財力狀況，幾乎沒有有辦法負擔這筆財務；此外，這種制度仍無法避面各政黨也會動員灌票給自己黨喜歡的候選人，一樣會有不公平的情形發生。

該人士舉例，1996年總統直選，民進黨就是用「美式初選制度」產生候選人，當時浩浩蕩蕩地在全台灣辦了49場初選會，事後發現，不少國民黨的支持者就灌票給比較弱的彭明敏，藉此打敗民調較高的許信良。

中常委姚江臨受訪時表示，他沒聽過這個民調，而且如果用這個民調恐怕會造成黨內互打，進而產生黨內動盪；另一方面，台灣的政黨結構跟美國不一樣，並不能完全適用，民眾跟黨員恐怕也不熟悉這個民調的作法。

國民黨組發會主委李哲華則說，基本上目前在黨中央內部都沒討論有關總統提名的問題，目前就以3成黨員投票、7成民調這個提名辦法為依歸。

李哲華進一步指出，黨內正忙著6席立委選區補選工作，另外也在盤點各縣市、選區立委有意參選人及提名時程相關業務，「目前都在忙這兩件事」；至於黨內有其他聲音屆時是否會一併參考？他表示，中常會就是一個平台，相信中常委也都會接受外界各種訊息，並在中常會上討論，黨內已有民主機制可以去面對這些問題。

ET快訊
「為何要暗地裡害我？」徐若瑄怒了：天一定收拾你這壞心人
民進黨敲定：余天參選新北立委、郭國文參選台南立委
貴婦奈奈1家3口入境加拿大！加警攔下又放人走

關鍵字：國民黨,吳敦義,選舉,2018,朱立倫,王金平

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／國民黨2020總統初選4月啟動　中常委反對「美式民調」怪招

管中閔就職台大校長　柯志恩：大學自主昂然前進

促統列車已開　張亞中：國民黨不能只談「一中各表」

找韓國瑜助拳拼2020總統？　王金平：該怎樣就怎樣

口譯哥成駐美外交官　羅智強：一個月可領240K

「撿到槍」始祖在這！30年前內政部長一句話　還被寫成歌

連馬英九的指導教授也挺蔡英文　網友：他應是孔老師最失敗學生

蔡英文超霸氣「加薪不用撿到槍」　網友熱議：小編換成鄉民了嗎XD

快訊／余天重出江湖　確定代表民進黨參加三重立委補選

挺九二共識！藍營地方包圍中央　張麗善：建立兩岸更緊密的聯繫

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

開車遇老人「硬闖紅燈」急減速　萌伯送飛吻感謝！網：原諒你啦

「撿到槍」始祖在這！30年前內政部長一句話　還被寫成歌

連馬英九的指導教授也挺蔡英文　網友：他應是孔老師最失敗學生

蔡英文超霸氣「加薪不用撿到槍」　網友熱議：小編換成鄉民了嗎XD

快訊／余天重出江湖　確定代表民進黨參加三重立委補選

挺九二共識！藍營地方包圍中央　張麗善：建立兩岸更緊密的聯繫

吳敦義秀立法院公報　要蔡英文別忘曾講過「九二共識」

TVBS民調／台人對兩岸關係看法　26%樂觀、47%悲觀

2020大選還有一年泥巴戰已開打　沈富雄：政客多傻X

賴清德總辭開始倒數　蘇嘉全盼總預算最快10日三讀

國軍營區開放共4場次　時間、地點看這裡

經費還沒核定！705輛ABS、CBS機車「坐等補助」　最快春節前領得到

五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

華為透過空殼公司操控Skycom 暗中在敘利亞發展業務

井上晴哉單季139安無內安　締造罕見紀錄

「馬辣」麻辣鍋爆侵占　公館店員私吞吃到飽費307萬元

中職／高國慶表態不連任　推薦陳鏞基接棒隊長

處理事故遭追撞殘廢、喪命　警研發新系統爭取「保命3秒」

慢跑遇惡犬她噴胡椒噴霧脫身　結果反被暴怒女飼主「咬」

收正版「喬巴」抱枕！阿嬤嫌2支鹿角「太礙事」很難收...剪刀喀擦2聲Bye了

政府因應貿易戰鼓勵台商回流　日銀示警「效果很有限」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

「冷泉加熱說」惹議　文史工作者..

蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅

低薪紅包惹議！他酸：年薪破百靠..

網友製擋泥板　高嘉瑜羞喊：不要..

吳敦義密會民視老董　金主獻策「..

口譯哥月薪近270K　羅智強：..

不敗女神等5大咖　接班高市代言..

從阿諾、白冰冰到冷泉加熱　潘恆..

810位女醫生半版廣告　「捍衛..

遭爆「館長冷回應」　童仲彥：我..

高雄觀光局長：很少人知道冷泉加..

李佳芬認為　潘恆旭是行銷專業

胡幼偉：吳王配選總統、朱立倫當..

更多熱門

相關新聞

吳敦義邀縣市「吃便當」　等韓國瑜到才開會

為了推動黨內改革接地氣，國民黨黨主席吳敦義9日邀請15名縣市長得列席中常會，並提前在中午邀請地方諸侯「便當會」，順帶討論兩岸城市交流。各縣市首長在午前紛紛抵達，高雄市長韓國瑜晚到約20分鐘，抵達後會議才正式開始；另外，連江縣長劉增應請假，台中市長盧秀燕與苗栗縣長徐耀昌則是派出代理人，宜蘭縣長林姿妙、嘉義市長黃敏惠尚未現身，出席率約8成。

避開選邊站？楊鎮浯：有最大勝算的就是最好初選制度

兩岸交流　楊鎮浯：希望金門走的更積極

再修《公投法》　綠委喊公投不必綁大選

王金平鋪路2020　柯P：我到現在沒有準備

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

網狂推！好市多神級可可爆好喝

曾之喬親口認他是「現任男友」！

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

瓊瑤FB發文挺：韓市長我服了你

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

她約會點紅酒龍蝦　結果AA制氣炸

更多

最夯影音

更多

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面