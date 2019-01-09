國民黨總統初選用美國模式？成本高、易灌票　民進黨20年前曾用過

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。黨內人士透露，國民黨2020總統初選一定會4月後才會啟動，並沒有特別晚，只是按照往年做法。對於是否將採「美式初選制度」，國民黨組發會主委李哲華表示，初選辦法「目前就以3成黨員投票、7成民調這個提名辦法為依歸」，但中常會是一個民主平台，任何提案都可以來討論。

國民黨大勝後，前新北市長朱立倫先是在卸任後立即宣布投入2002大選，國民黨主席吳敦義也鬆口「在適當時機表態」，前立法院長王金平更是躍躍欲試，「孫文學校」總校長張亞中則在7日就宣布，讓初選競爭相當激烈。

國民黨初選制度一向是70%採取全民調、30%採取黨員投票，慣例皆在5月左右舉行。以黨內天王人氣來看，目前朱立倫勝過其他對手，極有機會從黨內初選勝出。知情人士透露，朱立倫的競選團隊跟辦公室仍在籌備中，會在1月底、農曆年前成立，藉此維繫卸任後的媒體聲量。

相關人士分析，吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權，2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。據傳，黨內這次可能利用「美式初選制度」，也就是開放式初選，只要年滿20歲，持國民身分證就可以參與國民黨初選投票，黨員一票以兩票計，非黨員者則算一票，全台22縣市，分區舉辦投票，投票前先辯論。

不過，長期研究美國政治的黨政人士表示，這種「美式初選制度」的經費在美國由政府出，一次選舉的花費就要上億元，以國民黨現在的財力狀況，幾乎沒有有辦法負擔這筆財務；此外，這種制度仍無法避面各政黨也會動員灌票給自己黨喜歡的候選人，一樣會有不公平的情形發生。

該人士舉例，1996年總統直選，民進黨就是用「美式初選制度」產生候選人，當時浩浩蕩蕩地在全台灣辦了49場初選會，事後發現，不少國民黨的支持者就灌票給比較弱的彭明敏，藉此打敗民調較高的許信良。

中常委姚江臨受訪時表示，他沒聽過這個民調，而且如果用這個民調恐怕會造成黨內互打，進而產生黨內動盪；另一方面，台灣的政黨結構跟美國不一樣，並不能完全適用，民眾跟黨員恐怕也不熟悉這個民調的作法。

國民黨組發會主委李哲華則說，基本上目前在黨中央內部都沒討論有關總統提名的問題，目前就以3成黨員投票、7成民調這個提名辦法為依歸。

李哲華進一步指出，黨內正忙著6席立委選區補選工作，另外也在盤點各縣市、選區立委有意參選人及提名時程相關業務，「目前都在忙這兩件事」；至於黨內有其他聲音屆時是否會一併參考？他表示，中常會就是一個平台，相信中常委也都會接受外界各種訊息，並在中常會上討論，黨內已有民主機制可以去面對這些問題。