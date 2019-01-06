　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨天王搶2020總統　徐巧芯：又在內亂？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

九合一大選上個月底落幕，國民黨跌破外界眼鏡取得大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大位。國民黨籍台北市議員徐巧芯5日在臉書貼文指出，國民黨2018年的大選能夠贏，是因為人民「討厭民進黨」才投給國民黨。如果自以為拿到國民黨提名參選門票就等於贏了，那麼簡直是未戰先輸，因為態度錯誤。

徐巧芯說，今年國民黨總統提名的初選很重要，她認為能夠符合以下幾個原則，才有機會出線、有機會當選。其一，是良性競爭，雖說有火花難免，但如果酸來酸去，讓人有「國民黨又在內亂」的感覺；反之則會讓人覺得煥然一新。

其二，是制度讓所有人服氣，選總統不是選主席，必須考慮到很多支持者其實並不是黨員，人選應該參考他們的意見。切勿有「先出線被提名再說」這種想法，因為民調躲的了一時、躲不了一世。第三，是能夠得到黨內中生代支持，從2016以來，尤其經過2018年大選，國民黨出現了一批新的中堅力量。總統候選人必須透過政見爭取他們的支持，進而讓國民黨團結一致並實現世代共榮的正面價值。

徐巧芯指出，最近看到國民黨總統初選相關的討論有點憂心。因為很多內容都是繞著雞毛蒜皮的小事攻擊，言語中充滿「酸味」，似乎跟「正面選舉」的期待逐漸走偏，也未免讓人覺得「小家子氣」。最可怕的是，最近發現這些事情開始讓民進黨樂開懷，甚至在各大政論節目開始反串支持特定人，令人相當擔心。

ET快訊
他「手指不一樣」竟罹癌過世！醫教一動作自測　有透光才正常
辦婚宴流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸

關鍵字：國民黨,徐巧芯,2020,總統

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯P批國民黨沒勇氣回習近平　唐德明：不是每人都像他大嘴巴

國民黨天王搶2020總統　徐巧芯：又在內亂？

民進黨主席補選6日登場　卓榮泰、游盈隆雙雄對決

帕布颱風侵襲泰國南部釀傷亡　外交部提醒國人暫勿前往災區

蔡英文籲各黨莫提九二共識　國民黨：烏賊戰術

影／蔡英文上任2年斷交5國　李登輝指大陸「切香腸戰術」吞台

影／高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

影／蔡英文外媒茶敘籲各黨莫提九二共識　新黨：欺騙全世界

國民黨擬以「南北雙龍」戰立委　郭國文：非空穴來風

吳敦義酸朱立倫換柱　羅智強諷吳「聽到全民調就酸度破表」

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

Ella閨房事：快樂的很激烈　聊到「禁孕令」...要老公憋住！

《聲林》小烏龜哈林前唱《缺口》　蕭敬騰重話：你讓我有點失望

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

國民黨天王搶2020總統　徐巧芯：又在內亂？

民進黨主席補選6日登場　卓榮泰、游盈隆雙雄對決

帕布颱風侵襲泰國南部釀傷亡　外交部提醒國人暫勿前往災區

蔡英文籲各黨莫提九二共識　國民黨：烏賊戰術

影／蔡英文上任2年斷交5國　李登輝指大陸「切香腸戰術」吞台

影／高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

影／蔡英文外媒茶敘籲各黨莫提九二共識　新黨：欺騙全世界

國民黨擬以「南北雙龍」戰立委　郭國文：非空穴來風

吳敦義酸朱立倫換柱　羅智強諷吳「聽到全民調就酸度破表」

昔日邀五月天代言　賴瑞隆分析「市場效果」…網：我有見證

ABL／夢想家6日主場戰強敵新加坡　體力調節成考驗

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

川普推特語錄／除非你是毒販人蛇　不然大家都希望邊境牆快點蓋好！

新加坡社運人士「邀黃之鋒視訊會議」　非法集會罪名成立

保險套太小所以不戴？藉口！英國實測可「撐到91公分」

高雄200多處「戰時遺址」居全台之冠　韓國瑜：規劃路線推觀光

幫亡父銷帳單…業務員堅持「請本人來」　女兒怒帶「骨灰」上門

《三生三世》阿離長大了！超萌2親妹曝光　「日常寵妹舉動」暖炸

2018時尚代表字　孫怡：想清楚自己要什麼，「懂」自己才是最時尚的

電視台超時…全場「只有她節目被砍」！　吳昕台下痛哭曝內幕

「林依晨IG帳號」開6年！　35萬粉、藝人關注...現在才知被騙了

政治熱門新聞

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹..

韓國瑜宣布　替高市教室裝冷氣、..

釋昭慧挺小英　「我不用穿著袈裟..

國際若不挺台　蔡英文：下一個會..

小英斷交5國　李登輝指大陸「切..

藍營搶2020總統　徐巧芯：又..

《新聞追追追》收攤！安幼琪含淚..

南北雙龍將戰艱困選區　國民黨：..

小英籲各黨莫提九二共識　新黨：..

羅智強諷吳敦義「聽到全民調就酸..

2020民調朱立倫領先柯文哲　..

民進黨主席補選6日登場　卓榮泰..

他分析五月天代言效果　網：我有..

網製客、台語版台灣共識　小英回..

更多熱門

相關新聞

小英籲各黨莫提九二共識　國民黨：烏賊戰術

總統蔡英文5日與數10家外媒茶敘時指出，北京當局將「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，這名詞不再有模糊空間，呼籲全台各黨「不要再講九二共識」、「不要出賣人民的意志和信任」。對此，國民黨回應，這是一種烏賊戰術。

南北雙龍戰立委　郭國文非空穴來風

吳敦義參選2020時機？國民黨：先拚立委補選

南北雙龍將戰艱困選區　國民黨：除非有更強棒

蔡英文：各政黨別再提九二共識

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

他手指不一樣罹癌過世！一動作自測

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

D社無法跟拍TWICE？　多賢有驚人天賦！

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

前幾天還來顧店　貓店長張西西離世

騎車驚見櫻桃練成陣！神人解答網卻戰翻了

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

流水席一桌5千　台北人嚇傻狂勸

JENNIE爆出戀情後首露面！

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面