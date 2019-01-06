國民黨天王搶2020總統　徐巧芯：又在內亂？

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

九合一大選上個月底落幕，國民黨跌破外界眼鏡取得大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大位。國民黨籍台北市議員徐巧芯5日在臉書貼文指出，國民黨2018年的大選能夠贏，是因為人民「討厭民進黨」才投給國民黨。如果自以為拿到國民黨提名參選門票就等於贏了，那麼簡直是未戰先輸，因為態度錯誤。

徐巧芯說，今年國民黨總統提名的初選很重要，她認為能夠符合以下幾個原則，才有機會出線、有機會當選。其一，是良性競爭，雖說有火花難免，但如果酸來酸去，讓人有「國民黨又在內亂」的感覺；反之則會讓人覺得煥然一新。

其二，是制度讓所有人服氣，選總統不是選主席，必須考慮到很多支持者其實並不是黨員，人選應該參考他們的意見。切勿有「先出線被提名再說」這種想法，因為民調躲的了一時、躲不了一世。第三，是能夠得到黨內中生代支持，從2016以來，尤其經過2018年大選，國民黨出現了一批新的中堅力量。總統候選人必須透過政見爭取他們的支持，進而讓國民黨團結一致並實現世代共榮的正面價值。

徐巧芯指出，最近看到國民黨總統初選相關的討論有點憂心。因為很多內容都是繞著雞毛蒜皮的小事攻擊，言語中充滿「酸味」，似乎跟「正面選舉」的期待逐漸走偏，也未免讓人覺得「小家子氣」。最可怕的是，最近發現這些事情開始讓民進黨樂開懷，甚至在各大政論節目開始反串支持特定人，令人相當擔心。