王金平密宴韓國瑜　爭取「韓流」為參選總統鋪路

圖文／鏡週刊



九合一選舉國民黨大獲全勝，藍營總統提名態勢趨於白熱化。立法院前院長王金平6日被媒體詢問是否提早表態參選總統時說：「為什麼一定要提早表態呢？反正等到領表參與提名登記的時候，那時候領就可以了」。對於是否支持採全民調，王則不表示任何意見，只說：「黨怎麼處理我都接受。」

儘管王金平遲未鬆口，但本刊掌握王不僅參選總統心意已決，更已私下開始布局串連，元月5日晚上，他在路竹老家做東，邀請高雄市長韓國瑜吃火鍋，陪同人士包括高雄市副市長李四川、全國農會總幹事張永成、前立委林國正、高雄市農會理事長蕭漢俊、高雄市議會副議長陸淑美等，名義上雖是吃火鍋，但為王選總統暖身的意味相當濃厚。

據透露，在去年九合一選舉扮演關鍵輔選角色的王金平，挺韓出錢出力，在韓國瑜就職高雄市長隔天，到市府拜會韓時，就已約好這場聚會，當晚出席的都是與韓熟識的好友，2個小時的聚會，話題都圍繞在協助高雄市的庶民經濟、產業經濟與高雄市的未來發展等，韓副手李四川與韓國瑜分坐王的左、右兩邊，互動十分熱絡。

知情人士說，席間雖未觸及2020總統選舉話題，「但出席就是一種表態，畢竟藍營被點名角逐2020的四大天王，韓國瑜選後到過誰家吃飯？」尤其擔任過國民黨祕書長的李四川，出生小琉球，原本與王金平交情就不錯，許淑華儘管被視為吳敦義人馬，但擔任南投市長時也常與王金平互動，一場聚會也透露出王經營人脈的實力。

王金平小檔案 年齡：77歲

學歷：師範大學數學系

現職：國民黨立委

經歷：立法院院長、國民黨副主席

家庭：已婚，妻陳彩蓮，育有2女1子

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