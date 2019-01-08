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卡朱？吳敦義力阻全民調　3月前黨籍總檢布局黨員初選

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圖文／鏡週刊

前新北市長朱立倫卸任後宣布「2020為台灣打拚」，前立法院長、國民黨立委王金平參選態勢漸趨明朗，國民黨主席吳敦義雖未鬆口參選，但組發會日前已發函縣市黨部，要求3月底前完成黨籍總檢查，為黨員初選預先布局，另有擁吳派提議採「美式開放式初選」，以力阻全民調。

本刊調查，掌握中常會及黨機器的吳敦義能否在初選勝出，關鍵就在黨員投票是否發揮優勢，為此，組發會已正式要求各縣市黨部進行黨籍總檢查，藍營人士直言：「吳沒鬆口要選，但所有的布局都是先確保遊戲規則對他有利。」

組發會主委李哲華證實，黨章規定每4年舉行黨籍總檢查，黨中央1月1日發文各縣市黨部，將分兩階段執行，黨員人數在2萬人以下的縣市黨部，需在2月28日前完成，黨員人數超過2萬人以上，完成截止日則是3月31日。

李哲華說，過去專職黨務人力充足時，都由專職黨工、小組長親訪黨員校對資料，但現在專職人力變少，將以電話訪問為主，親訪為輔。

此外，吳敦義與朱立倫近期為了總統初選制度爭論，朱認為全民調提名較能被社會接受，不過吳敦義5日出席新竹縣感恩茶會受訪時則強調，國民黨多年來有各種不同的初選方式，包括7成民調、3成黨員投票、全民調、黨代表大會作決定，以及全體黨員投票等，各種方式都可採用，不過「黨員來投票是比較符合美國制度」。

一席話令人丈二金剛摸不著頭緒。知情人士透露，除了現行提名辦法外，黨內近期流傳「美式初選制度」，也就是開放式初選，只要年滿20歲，持國民身分證就可以參與國民黨初選投票，黨員一票以兩票計，非黨員者則算一票，全台22縣市，分區舉辦投票，投票前先辯論。

該人士指出，此方式比全民調更直接，可從高雄開始，每週投票公布結果，不但有造勢效果，也能產生候選人，屆時每週選戰焦點都在國民黨身上，若能克服舞弊、不當動員等問題，不失為方法之一，最重要的是，因為黨員投票比重相當重，對於前年黨主席選舉，黨員票拿下過半的吳敦義而言，相對有利。

藍營人士說，吳敦義欲參選2020是百分之百確定的事，前台北縣長周錫瑋出任國民黨副主席一事暫緩，無法確保吳宣布參選後請假由周代理，加上吳敦義民調落後黨內其他有意參選者，目前決定「以拖待變」，先將立委提名權掌握在手中，再加上9日將邀集藍營15位直轄市、縣市長討論兩岸城市交流議題，以及列席中常會，強化中常會的民意基礎，好累積他在黨內的聲勢。

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