冷泉加熱變溫泉？　網照樣造句：加Led燈變光泉、加味精變味全





▲溫泉示意圖，非文中提及的溫泉。（示意圖／取自Pixabay）

政治中心／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭7日時稱，柴山龍巖冽泉「加熱以後就變溫泉了」，事後再舉高雄月世界田寮花季冷泉、宜蘭蘇澳的瓏山林冷熱泉飯店當案例，卻遭後者拿出縣府認證標章打臉，只好在8日中午選擇道歉。「冷泉加熱變溫泉」的言論，引來網友發揮創意「接龍」，大酸「（冷泉）加Led燈，就變光泉」。

關於柴山龍巖冽泉，潘恆旭接受《中天新聞》訪問時稱，「很少人知道這個冷泉加熱以後它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘。」潘恆旭的「冷泉說」引起網友熱議，但他堅持自己的說法是對的，8日上午在臉書上提到，「他們一定不知道高雄田寮的冷泉就是加熱變溫泉」。

▲高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）

據了解，潘恆旭還曾說過，田寮花季飯店的為冷熱泉飯店，冷泉水溫終年保持在22度，到了冬季，飯店業者就會將冷泉加熱為溫泉供住客使用，蘇澳瓏山林飯店也是同樣道理；隨後遭蘇澳瓏山林飯店拿出縣府認證標章，證明並非冷泉加熱，而是有冷熱雙泉。

潘恆旭8日中午向外界表示，列舉的蘇澳瓏山林飯店資訊有誤，至於田寮月世界的花季飯店，則確定有冷熱泉。不過潘恆旭的「冷泉加熱說」早以在網路上引爆熱潮，PTT網友開始創意接龍，瘋狂留言稱「加味精就變味全」、「加Led燈，就變光泉」、「照光就變光泉啦X」、「冷水加熱就是溫水」、「溫泉放涼了就是冷泉」、「溫泉流光了就是光泉」、「石頭加油就是石油」。

不過根據水利署《溫泉法》的《溫泉標準》第3條規定，「本標準之冷水，指地下自然湧出或人為抽取之泉溫小於攝氏30度且其游離二氧化碳為500（mg/L）以上者」，但內容沒有寫出「冷泉加熱變溫泉」，若潘恆旭的說法屬實，那業者有無欺瞞消費者的嫌疑，將會引來新的爭議。