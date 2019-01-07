電視遙控器干擾夾娃娃機　10元輕鬆夾走千元日本航海王公仔

▲ 電視遙控器電波干擾夾娃娃機，2男竊走千元航海王模型公仔。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全國罕見作弊竊案！基隆市警局保安警察隊日前查獲， 2名竊嫌以作弊手法，用電視遙控器發出電波干擾娃娃機台， 成功夾取日版金證航海王模型2個，價值1200元，及歐拉藍芽耳機1個，價值700元。警方接獲店家報案後，通知這2人到案說明，全案警訊後將2人依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

警方表示，沈姓被害人在基隆市仁二路設有多台夾娃娃機，日前機台突然發出警報聲響，疑似有人以不正當手法，影響夾娃娃機電腦面板。沈姓被害人調閱店內監視畫面顯示，有2名男子身穿雨衣，1人操作機台，另1人則拿著疑似黑色遙控器指向夾娃娃爪子，過程中，還不小心弄倒一旁的聖誕樹。

警方調查，20歲的沈姓男子與25歲的潘姓男子，2人以這種手法，夾娃娃機爪子快到取物品洞口時，按下電視遙控器用電波干擾後，瞬間爪子會放開，減低爪子定點後碰撞搖晃過大，把夾到物品甩回情形，沈、潘男2人因此得手日版金證航海王模型2個，價值1200元，及歐拉藍芽耳機1個，價值700元，得手後變賣成現金。

警方通知沈、潘男2人到案說明，2人坦承手拿的是電視遙控器，是模仿網路上流傳的方法，企圖干擾娃娃機台，他們跑遍大台北地區，尋找相同的機台測試操作都未得逞，到了基隆這家夾娃娃店，竟沒想到，一次就成功得逞。警方將擴大調閱監視器持續追查，全案警訊後將2人依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

▲ 2名竊嫌以作弊手法，用電視遙控器發出電波干擾娃娃機台， 成功夾取航海王模型2個、歐拉藍芽耳機1個。

▲ 2名竊嫌以作弊手法，用電視遙控器發出電波干擾娃娃機台， 成功夾取航海王模型2個、歐拉藍芽耳機1個。