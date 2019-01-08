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「柴山龍巖冷泉加熱就變溫泉」　高雄觀光局長：高雄人都知道！

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▲▼高雄壽山自湧泉暴漲，民眾戲水樂翻天。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲龍巖冽泉在清朝時代被列為「鳳山縣八景之一」。（圖／資料照／記者宋德威攝）

網搜小組／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭談到柴山龍巖冷泉，「加熱以後就變溫泉了」，引發網友討論。有人直呼「依此類推，我家天天用熱水器煮溫泉耶！天才啊！」對此，潘也在臉書回應此事，「據說有網軍要惡搞我，他們一定不知道高雄田寮的冷泉就是加熱變溫泉。」他今天（8日）上午也出面解釋，「這是高雄人都知道的，這些網友可能並不是高雄人。」

據了解，龍巖冽泉位於柴山登山口旁，距離高雄市區並不遠，水源是從壽山東側多處的礁岩裂縫湧出，十分清澈，溫度大概在攝氏23度，在清朝時代還被列為鳳山縣八景之一；但後來因過度開發，所以湧泉早已枯竭，2017年因颱風挾帶豐沛水量而出現短暫的湧泉，2018年也因連日的暴雨讓景點又復活，現在是大雨後限定景點。

對此，潘恆旭接受《中天新聞》訪問談到龍巖冽泉，「很少人知道這個冷泉加熱以後它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘。」

許多網友聽到該說法直呼，「讚啊！依此類推，我家天天用熱水器煮溫泉耶！天才啊！竟然這幾百年來都沒人想到」、「加個熱就變溫泉，加個麵就可以泡麵了欸」、「好棒，冷泉加熱可變温泉，得諾貝爾獎，耶」、「真棒，夏天當冷泉，冬天當假溫泉」。

▲▼龍巖冽泉為清末鳳山八景之一，西元1764年鳳山縣誌以「龍目井」稱呼。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼龍巖冽泉是高雄當地人都知道的清涼「降溫」熱景點。（圖／資料照／記者宋德威攝）

▲▼龍巖冽泉為清末鳳山八景之一，西元1764年鳳山縣誌以「龍目井」稱呼。（圖／記者宋德威攝，下同）

而潘恆旭也在臉書回應，「據說有網軍要惡搞我，他們一定不知道高雄田寮的冷泉就是加熱變溫泉。相傳曾經颱風天裡，某高層來泡湯的花季冷熱泉。」

潘恆旭今早出面受訪表示，高雄最有名的是月世界田寮的花季冷泉，作為冷熱泉的飯店，終年是22度冷泉，加熱以後變溫泉，「這是高雄人都知道的，這些網友可能並不是高雄人」；同理，蘇澳的冷熱泉飯店也是冷泉加熱變溫泉。

記者問會不會覺得被網友誤會？潘恆旭說，「謝謝網友幫我們操作跟創造議題，只要有討論在網路聲量都是高的」，經過說明大家都會了解，歡迎大家來田寮冷泉。被記者問是否影射陳菊？他笑回「那你講的喔」。

根據《維基百科》介紹，我《溫泉法》對溫泉定義是符合溫泉基準的溫泉水及水蒸氣（含溶於溫泉水中的氣體），溫泉水包括自然湧出或人為抽取的溫水、冷水及水蒸氣（含溶於溫泉水中之氣體），在地表量測的溫度高於或等於30度者；若溫度低於30度的泉水，其水質符合溫泉水質成分標準者，亦視為冷泉，例如蘇澳冷泉。

▼龍巖冽泉水源是從壽山東側多處的礁岩裂縫湧出，十分清澈。（圖／資料照／記者宋德威攝）

▲▼龍巖冽泉為清末鳳山八景之一，西元1764年鳳山縣誌以「龍目井」稱呼。（圖／記者宋德威攝，下同）

▼潘恆旭臉書發文。（圖／翻攝潘恆旭臉書）

高雄觀光局長「柴山龍巖冷泉加熱就變溫泉」　網酸：得諾貝爾獎。（圖／翻攝潘恆旭臉書）

【新增潘恆旭出面回應】

上線時間：1037

更新時間：1206

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關鍵字：溫泉,柴山龍巖冷泉,潘恆旭

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