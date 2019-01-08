影／潘恆旭「冷泉加熱說」引熱議　業者打臉：不可能變溫泉

記者張嘉晏／綜合報導

高雄市觀光局長潘恆旭的「冷泉加熱說」引發網友熱議，被網友嘲諷說「讚啊！依此類推，我家天天用熱水器煮溫泉耶！」對此有溫泉飯店業者表示，「冷泉加熱不可能是溫泉」。不過事實上2008年因為幾波寒流來襲，宜蘭就有冷泉業者在湯屋放置木桶，將冷泉加熱，以因應慘澹的生意。

▲潘恆旭「冷泉加熱說」引發爭議。示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

潘恆旭昨日在臉書回應「網友一定不知道高雄田寮的冷泉就是加熱變溫泉。相傳曾經颱風天裡，某高層來泡湯的花季冷熱泉。」他所提到的花季冷熱泉是高雄田寮著名的冷、溫泉度假飯店，飯店官網也確實提到「春、夏的燥熱氣候，最適合舒泡沁涼碳酸氫鈉冷泉，而秋、冬濕冷的季節，可沐浴以蒸氣加熱後的泉水來去除寒氣」，並無明確指出「溫泉」2字。

除了被點名的花季溫泉，潘恆旭說宜蘭蘇澳的瓏山林飯店也是同樣原理。不過對此瓏山林公關表示，他們的冷泉和溫泉是來自兩個不同出水口，水質也不一樣，溫泉有經過溫泉標章認證，並非潘恆旭所說的是用冷泉加熱而成的。

▼潘恆旭說龍巖冽泉加熱就變溫泉。（圖／記者宋德威攝）

另外，網路上相傳屏東恆春南灣有冷泉也常被加熱當作溫泉使用，對此當地業者也向記者表示，「冷泉加熱不可能變溫泉，四重溪才有溫泉，我們只稱作是藥浴池。」

不過冷泉加熱的例子在2008年冬天就曾發生過，因為當年寒流連續來襲，宜蘭蘇澳冷泉生意冷清，業者只好在個人湯屋中放置檜木桶，把冷泉加溫到50度，讓民眾享受冷泉三溫暖。至於到底有沒有把「加熱泉水」稱作「溫泉」宣傳，已不得而知。

根據《維基百科》介紹，我《溫泉法》對溫泉定義是符合溫泉基準的溫泉水及水蒸氣（含溶於溫泉水中的氣體），溫泉水包括自然湧出或人為抽取的溫水、冷水及水蒸氣（含溶於溫泉水中之氣體），在地表量測的溫度高於或等於30度者；若溫度低於30度的泉水，其水質符合溫泉水質成分標準者，亦視為冷泉，例如蘇澳冷泉。