生活中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後大動作推動觀光，觀光局更推廣「一人旅行」新點子，鎖定想要Long Stay的旅客，可以選擇捷運、火車站附近的背包客青年旅館，其中一間就是韓國瑜去年8月競選期間曾住過的；還有一家三溫暖業者轉型單人旅店，局長潘恆旭大推CP值很高，1000元以下有早餐，推出後反應都相當不錯。

觀光局建議，想要深入在高雄觀光，可以選擇背包客旅館，其中不少青年旅館簡便、便宜，可以睡大通，也有獨立空間保護隱私，且大多數鄰近捷運和火車站，甚至直接就在捷運站樓上，一個人價位大約400、500元。而韓國瑜競選時也曾入住過其中一間單人旅店，潘恆旭就說，市長當初選這裡，就是覺得「只是住一晚，睡醒了就要出去打仗了」。

▲韓國瑜曾經入住單人旅館811號房 。（圖／記者吳奕靖攝）



韓國瑜當初住的房型和其他間一樣，單就一個對外窗、一張單人床，約1.5瓶空間，床邊還有一盞照明燈，相當簡單。「單人房 Single Inn」執行總監蘇鵬一聽聞這個小秘密，趕緊調閱相關資料追查，這才發現韓國瑜市長非常低調，透過別人訂房，竟然願意來背包客旅館，居住的房號是811，驚嘆「市長很接地氣，吃平民小吃、還願意使用公共衛浴設備，幾乎根本沒有架子」，還打算也許會打造「市長房」出租，讓民眾一起感受韓總當選前入住的感受。

事實上，該旅店從三溫暖轉型單人旅店，客房比膠囊旅館大，也不用和別人睡上下舖，乾淨又有隱私，結果大受歡迎，前景相當看好。業者指出，三溫暖已經式微，因此轉變做比較簡單的單人型旅館，尤其現在很流行馬拉松賽跑，跑者比賽後都過12點入住時間，要洗個澡根本沒地方洗，使得單人旅館相當有優勢。

據了解，該店在高雄有2家，總房數達242間，每間房約1.5坪，每層都有公共浴池，還有湯屋，男女分層，與膠囊旅館不一樣的是，房內空間高度很高，簡直像是「膠囊旅館2.0版」，最重要的是，住一晚只要1000元有找，連潘恆旭都大讚「CP值很高，一個人單價在1000元以下一個人入住，有吃有喝有早餐，有咖啡可以喝，晚上有小酒可以飲，還有澡堂，基本上是麻雀雖小五臟俱全的環境」。

▼高雄市府再出招！推單人房旅館「含早餐1晚1000」，韓總選前也住過。（圖／翻攝Single Inn）





