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平均1個月1次！家暴夫強行求歡「入珠弄痛妻」害發炎　法院准離

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▲苦瓜。（圖／取自pixabay）

▲丈夫下體入珠常使妻子下體不舒服。示意圖與本案無關。（圖／取自pixabay）

突發中心／台北報導

新北一名李姓女子與小陽（化名）結婚10多年，不過期間因對方下體入珠導致行房疼痛、陰道發炎，但對方還是強行求歡，因此一氣之下鬧上法院。新北地院審理後，認為小陽與林姓女子交往親密，且還有家暴行為，判准雙方離婚，須每月付給2個未成年孩子共3萬扶養費，另須給妻子20萬元，全案可上訴。

判決書指出，李姓元配指控小陽2018年1月9日出獄後就和林姓小三同居，2人發生多次性關係，甚至還嗆聲「我想跟你說，我在怎麼外遇怎樣我也不會搞到離婚，你如果不是外面有男人哪一直堅決要離婚」等語，幾乎已經承認有外遇之情，不知反省就算了還反指別人外面有男人。

李女指出，由於小陽曾擔任過徵信社老闆10年，清楚該如何躲避跟蹤避免被抓姦，選擇安全飯店、住進林女住處，因此通姦罪的部分才皆獲不起訴處分。

小陽則是反駁，施以家庭暴力一事，並不構成離婚事由，還有被指控性侵的那天原本在談離婚條件，但不歡而散，所以李女表示「來做一次，這件事情就結束，不要再談離婚直接和好，順便測試這婚姻是否還需挽回」，沒想到只是抓住對方的手就被大力甩開、故意弄紅腫驗傷。

他說，4年多以來性生活每個月平均一次，甚至兩個月都沒有，根本沒有在這種情況下硬來，一切的事情只是看在小孩份上想說算了，沒想到卻被大作文章。

法官審理後認為，小陽與林女出遊同住飯店，甚至還接受對方子女上下學、經常出入住處而不避嫌等種種舉止，顯然已經逾越已婚男女正常交往分際，嚴重侵蝕動搖婚姻信賴基礎，加上有家庭暴力行為、雙方多次在法庭上互相攻訐，夫妻恩愛情義不復存在，因此判准離婚；小陽須每月付給2個未成年孩子共3萬扶養費，另須給妻子20萬元，全案可上訴。

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關鍵字：入珠,陰道炎,離婚,外遇,徵信社

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