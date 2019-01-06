夜店「香檳女孩」高舉飲料過舞池　外籍色男貼上揉臀5秒

▲香檳女孩高舉香檳穿越舞池時，遭衣索匹亞籍男子揉臀5秒，男子挨告起訴。（圖／資料照／示意用，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

一名衣索匹亞籍男子日前到台北市信義區夜店狂歡，在擁擠的舞池中，見擔任「香檳女孩」的女子正在穿越舞池，趁機伸手揉摸女子的臀部長達5秒鐘時間，當下女子根本無法抗拒，事後怒提告訴。台北地檢署將衣籍男依違反《性騷擾防治法》提起公訴。

事情發生在2018年9月28日週五凌晨2點多，正是信義區各夜店最狂歡的時刻。衣索匹亞籍男子與友人飲酒，在舞池內跳舞，瞧見擔任「香檳女孩」的A女正以雙手高舉香檳，一步一步小心翼翼穿越舞池。

時值舞池內相當擁擠，衣籍男見A女雙手舉著香檳，根本無法閃躲也無法以手阻擋，趁人貼人時，伸出左手摸揉A女的臀部，時間長達5秒鐘，完全沒法反抗的A女只得先忍耐，將香檳送達包廂客人手上後，向店內安管反應並且報警。

一開始衣籍男否認性騷擾，但警方調閱店內監視器，加上A女指證歷歷，警方將男子移送法辦，檢方依違反《性騷擾防治法》將衣籍男提起公訴。

其實不僅夜店的香檳女孩，像是熱炒店常見的酒醋妹，都因身材、容貌姣好，工作時遭客人搜擾的案例屢見不鮮，色狼防不勝防，讓不少女孩相當困擾。

一名蘇姓男子在台北市一串燒熱炒店內用餐，見擔任酒促的B女身材火辣，又著迷你短裙，趁B女桌邊服務幫開酒瓶時，伸手「碰觸」B女的私密處，B女氣得當場斥喝並報警。

檢警偵辦時，蘇男坦承犯案，檢方將蘇男起訴，聲請簡易判決。法官審理時，蘇男多次表達悔意，但遲遲未與B女達成和解，或道歉，被依《性騷擾防治法》乘人不及抗拒而為觸身體隱私處行為，判處拘役40天，得易科罰金。

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