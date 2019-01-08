30秒一泡！安全島留下「大攤濕濕記號」...網虧：這需要勇氣

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一名黃姓網友行經內湖南京東路六段一處路口停紅燈時，突然看見一名白衣男子大喇喇直接在分隔島上解放，時間長達半分鐘，誇張行徑全被錄下po上爆料公社。許多網友看完後紛紛留言，「天呀整個安全島都是他的小便斗，超噁。」

▲小便過程長達30秒。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



從影片中可以看見，白衣男子在停等紅燈時解放，時間大約超過30秒之久，全程都非常專心在小便，結束後非常輕盈的緩緩開車門上副駕駛座，留下一大攤「記號」在分隔道斜面上，而時間也算得相當精準，沒幾秒後就綠燈了，讓後方黃姓駕駛忍不住揶揄寫道，「開保險，射擊呵呵，警察來了。」

▲一大攤尿漬。



許多網友看完後紛紛留言「這是一泡放棄面子、尊嚴及人性的尿」、「這也是需要勇氣的」、「車上放個寶特瓶，有時候真的很急，寶特瓶就可以解決了」、「不錯，肥水不落外人田 環保也兼顧， 等紅綠燈的時候又可以澆花， 真是一點也沒有浪費到」。

另外也有網友指出「我自己會避免，忍到有廁所的地方，不過我會體諒，誰知道哪天我自己忍不住」、「之前有一次有位拖車朋友在高速公路上解便，然後就被開3000塊的罰單的樣子，但有時候尿急起來真的忍不住」。

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