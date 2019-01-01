本土炸雞頂呱呱沒落？　展店大爆發「狂開20家」捲土重來

▲頂呱呱與功夫茶合作，進軍美國紐約曼哈頓。（圖／頂呱呱提供)



消費中心／綜合報導

台灣本土炸雞店「頂呱呱」在地經營超過40年，曾經稱霸整個炸雞界，不過，隨著近年來各種美式品牌崛起，頂呱呱的業績似乎大不如前，有網友就PO文探討，究竟「台灣速食始祖」的沒落關鍵為何。

網友在PTT上說，前陣子經過頂呱呱就買一份回來吃吃看，結果一吃卻大失所望，「除了那個包糯米的其他都難吃的要命，炸雞也有夠乾，頂呱呱會沒落是因為他太難吃了嗎？」其他網友紛紛回覆說，「小又貴」、「現在的超難吃」、「超好吃，最愛頂呱呱，唉～雖然很多分店真的炸很乾我傷心」。

▲呱呱包是最受歡迎的品項。（圖／業者提供）



事實上，頂呱呱在80年代曾有過將近10年的榮景，全盛時期年營收甚至高達6億，是台灣第一家打出以西方油炸技術搭配獨家醃製配方的炸雞店，但隨著麥當勞、肯德基等國際品牌的強勢競爭下，收掉快2分之1的門市，甚至到2013年營收只剩3.5億元。

不過，這家台灣速食始祖在第三代接手經營後，就積極轉型要捲土重來！2016年10月初重回台北東區黃金地段，打造普普風格的二代店，2018年更是展店威力大爆發，一口氣開出20間門市，甚至還在美國紐約曼哈頓開店，吸引不少外國人排隊嘗鮮。

▲美國紐約曼哈頓店2018年12月1日開幕。（圖／頂呱呱提供)



頂呱呱最新開幕的門市是在台中南屯區的台中文心秀泰，為了和紐約店相呼應，台灣門市也同步導入美式視覺風格，採用大膽的黃、紅、紫撞色搭配，不只色彩搶眼，同時也能促進食慾。

有不少頂呱呱的忠實粉絲也表示，「我覺得頂呱呱這幾年又好轉了，愛吃呱呱包」、「地瓜薯條和呱呱包還可」、「呱呱包好吃！」、「呱呱包才是精華」、「呱呱包超好吃！」