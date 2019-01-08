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管中閔行政團隊曝光　找來競爭對手陳銘憲當副校長

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▲▼台大校長交接 管中閔 郭大維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管中閔行政團隊曝光，副校長找來陳銘憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

台大今（8日）上午舉行校長交接儀式，管中閔正式上任，校內一級行政團隊也將重組，據了解，3位副校長等職務都塵埃落定，其中一位副校長，管中閔竟找和自己的競爭校長職務的前電資學院院長陳銘憲擔任副校長，兩人關係從競爭變合作對象。

管中閔上任後，校內一級主管會同進退，由管籌設新行政團隊，據校內知情人士透露，管中閔已找好副校長、教務長、總務長及研發長和主秘等人選，副校長人選包括陳銘憲，及前學術副校長羅清華、前生活輔導組主任周家蓓3人。教務長則是動物科學技術系主任丁詩同擔任、葛宇寧繼續任職總務長、研發長一職換電資學院教授李百祺。

▲▼ 陳銘憲。（圖／翻攝陳銘憲個人網站）

▲ 陳銘憲參與遴選時最後和管中閔對決。（圖／翻攝陳銘憲個人網站）

只是名單曝光， 最令外界吃驚的是，陳銘憲也曾和管中閔參與這次校長遴選，當時兩人都被視為「大黑馬」，因為除第一階段校務會議投票中脫穎而出，最後遴選投票時，兩人雙雙進入第二輪投票進行「大對決」，最後管中閔以12票勝陳銘憲9票。

台大新任主秘孫效智交接典禮後受訪僅表示，台大沒有校長日子1年多過去，團隊決定要「低調上任、認真做事」，尤其台大喧擾1年多，實在不適合繼續原地踏步，也請各位注意管中閔今天上任的致詞，因為可以透過致詞了解到管中閔的治校理念，而現在團隊當務之急，是要好好規劃未來校務發展。孫效智說，接下來初步成績有結果，一定會擇期向各界報告台大未來展望和發展。

▲▼台大主秘孫效智,管中閔座車。（圖／記者許展溢攝）

▲孫效智強調現在團隊最重要的是認真做事。（圖／記者許展溢攝）

台大秘書室對此強調，管中閔團隊名單如確定，會再透過台大網站公布。管中閔下午1點半也搭車離開學校，對於媒體提問則不願意回答。台大公關室則表示，管中閔接著還有其他行程，暫時不會再回校內。

ET快訊
小三被圍攻　跪著道歉大露「白皙嫩腿」！網心疼：罵輕點

關鍵字：管中閔,台大,校長,上任,交接,典禮,主秘,孫效智,團隊,陳銘憲,副校長

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