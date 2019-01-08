郭台銘祝賀上任8字送管中閔　「小管粉」意外成會場亮點

▲郭台銘獻上一盆蘭花祝福管中閔「任重道遠、開創新局」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

懸缺1年多的台大校長今（8日）正式由管中閔接任，除陳維昭、李嗣涔、楊泮池等前校長現身力挺外，學政界大老包括鴻海總裁郭台銘、前行政院長劉兆玄、江宜樺等人也都送上花籃祝賀。

▲江宜樺和葉匡時也一起送上花籃祝賀管中閔上任台大校長 。（圖／記者許展溢攝）

台大上午校長交接儀式10點在行政大樓第一會議室舉行，典禮中眾多學界大老出席見證，包括前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池外，同屬台大系統台科大校長廖慶榮、台師大校長吳正己也出席，更有不少大學校長則送上花籃祝賀，如香港城市大學校長郭位、政大校長郭明政、雲科大校長楊能舒，東華大學校長趙涵捷、中央大學校長周景揚，清大校長賀陳弘、交大校長張懋中等。

▲劉兆玄送上花籃祝賀管中閔上任台大校長。（圖／記者許展溢攝）

政界部分，郭台銘獻上一盆蘭花祝福管中閔「任重道遠、開創新局」，而前副總統蕭萬長和江宜樺、高雄市副市長葉匡時也分別以長風文教基金會董事長及執行長名義，同樣獻上「任重道遠」祝福，劉兆玄則以中華文化永續發展基金會董事長身分送上「廣教興邦」花籃祝賀。

▲小管粉加油團祝賀管中閔 。（圖／記者許展溢攝）

除學政界送上祝福外，在眾多大花籃旁則有一個亮點，一個小盆栽上寫著「小管粉加油團」祝賀管中閔，讓許多人看了也直呼太好笑、可愛。