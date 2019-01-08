管中閔上任　前校長16字期許讓台大校園「弭平紛爭、恢復平靜」

▲台大校長交接，管中閔宣示。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣大學經歷將近一年的校長遴選爭議，終於在今（8）日舉辦第12屆新任校長管中閔就職典禮。前校長李嗣涔致詞時表示，2018是他在台大時見過互相鬥爭最激烈的一年，致贈16字箴言「弭平紛爭、恢復平靜、邁向未來、追求卓越」期許管校長帶領台大前進。

管中閔8日上任，正式成為台大校長，就職典禮包含前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池等人出席。李嗣涔致詞時表示，去年1月5日台大校長遴委會選出管中閔擔任校長，自己曾以自身出任校長時的經驗要管不要擔心。

李嗣涔和管中閔說，當初公布教育部長聘任他為台大校長到就任的12天之間，他遭受報紙上全面攻擊，而在他忍耐了12天之後，一切風平浪靜。李也笑稱，管比較倒楣，從1月5日到原訂的上任日2月1日一共有27天，沒想到最後是369天。

▲台大校長管中閔出席就職。（圖／記者屠惠剛攝）

李嗣涔表示，自己在台大37年，2018是他見到台大刀光劍影、互相鬥爭最激烈的一年，他有16字送給管校長，希望帶領台大校園「弭平紛爭、恢復平靜、邁向未來、追求卓越」。

陳維昭致詞時表示，他自1993到2005年擔任台大校長，就職與卸任都穿著同一件西裝，代表的是這12年間全力做好校長，12年走來始終如一，期間經歷許多變動與挑戰。陳維昭笑稱，管中閔曾經和他說，如果早一點看他的回憶錄，知道台大校長那麼複雜，有那麼多風波，就不敢來選了。

▲台大校長就職典禮，管中閔在教育部次長林騰蛟監交下從代理校長郭大維手中接過印信。（圖／記者屠惠剛攝）

陳維昭表示，擔任台大校長有其特殊意義，在於台大的獨特性，第一、台大為國內歷史最悠久、規模最大、系科最完整的綜合大學，這幾十年來和為台灣發展的關係密切；第二、台大本身的特有文化，以大學自主、學術自由為核心價值理念，他期待管中閔可以為了維護台大特有文化與價值而努力。

楊泮池則表示，校長遴選案終於雨過天晴，台大終於要跨出2018年的陰霾，進入2019年，希望大家團結，在管中閔的領導下讓台灣高教更好，培育更多優秀年輕人來幫助國家。