促統列車已開　張亞中：國民黨不能只談「一中各表」

▲張亞中宣布參選總統。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

距離2020年總統大選雖然還有一年多時間，有意角逐者一一浮上檯面。台大政治系教授張亞中於7日表態參選，他8日接受《POP撞新聞》訪問時表示，中共中央總書記、國家主席習近平習近平講的「一國兩制」是統一後的政治安排，促統列車已開，台灣必須和大陸溝通才是最實際，民進黨有無準備好，是否能拿出大多數可接受的方案，國民黨有沒有方法，不能只談一中各表，這代表沒有方法。

張亞中認為，台灣目前面臨的問題本質在於缺乏方向與價值，造成政治搞不定也導致經濟差；台灣現行的總統制讓總統成為「有權無責、贏者通吃」無法弭平社會分裂，應從總統制走向內閣制，有助於把社會的分歧帶入議會討論。

外界則指張亞中是「深藍促統派」代表洪秀柱出征，用以防堵吳敦義與朱立倫，張亞中認為，自己奉行孫中山信仰，追求直接民權落實，並期許台灣走上「民有、民治、民享」的社會，他反問「這樣能叫做什麼大統派或極統派」？

張亞中認為，「每個人都有立場，立場不必中立，態度必須客觀」，他不認同扣帽子，但他也承認自己的色調就是「中華民國、孫中山的藍」。

張亞中表示，習近平的「習5點」談話共講到46次統一，是歷來發言中「促統」最重的一次，不管國民黨與民進黨對於談判與否各有立場，「促統列車已開」。

張亞中呼籲，「百姓自己要覺醒」，選舉是替台灣選出方向、價值與信念，「不要再把希望寄託在哪個黨或人身上，他們都可能會欺騙你」。