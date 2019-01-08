雲端最前線／立委選區重劃出爐 幾家歡樂幾家愁！

新聞節目中心／綜合報導

每10年一次的選區重劃，這次因新竹縣跟台南人口增加，將各多1席立委，高雄和屏東則各少1席，立法院長蘇嘉全7日證實此事，2020年起實施。對此，民進黨立委管碧玲表示，「我處境困難，大卸3塊」，希望找到全力協助同仁的途徑。另外，由於2020國民黨選情普遍，出現立委黨內初選爭搶局面，甚至出現火藥味。對此議題，《雲端最前線》8日邀請立法委員費鴻泰、立法委員許智傑、台北市議員徐弘庭、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討2020立委選區變更的衝擊以及立委黨內初選搶破頭。

中央選舉委員會日前向立法院提案，第10屆立委選區將採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。由於立法院未在去年底前同意，依據公職人員選舉罷免法，由行政、立法兩院院長協商解決。

蘇嘉全7日主持朝野黨團協商108年度中央政府總預算前受訪表示，針對立委選區劃分案，上午與行政院長賴清德溝通後達成共識，因為新竹縣跟台南人口增加，將會各多1席立委，高雄和屏東則各減少1席。

▲立法委員管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

對此，管碧玲7日在臉書表示，立委選區席次重劃後，「我處境困難，大卸3塊」，在3個新選區和3位優秀的同仁競爭，做老大姐的，一時感到十分為難，3位優秀的立委，也希望她能給予協助與支持，她會努力溝通，希望找到全力協助同仁的途徑；她更強調，感謝選區鄉親10多年的栽培，對選區的服務與責任不會打折，「高雄是我的家，民進黨是我的青春，我會努力爭取未來的戰鬥位置，請大家給我力量與支持！」

另外，國民黨2020選情普遍看好，出現立委黨內初選爭搶局面，甚至有濃濃火藥味。日前國民黨文傳會副主委洪孟楷1日宣布投入2020立委選戰，角逐第10屆新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門），並喊出「世代交替和經驗傳承是現在的共識」，引來已表明參選該區的前國民黨立委吳育昇不滿。

▼洪孟楷，吳育昇。（合成圖／翻攝自洪孟楷臉書、記者季相儒攝）

對於洪孟楷喊出「世代交替」，吳育昇表示，樂見洪孟楷表態競爭，但「世代交替」這個字眼不妥，若比洪孟楷年紀大就要世代交替，那立法院裡比洪孟楷年紀大的立委，是否也要被交替？

對此，洪孟楷則回應，吳育昇是傳承的好典範，但「年長且有經驗的立委可排不分區，讓青壯世代且有專業者來選區域立委，相信這樣安排絕對能令國人耳目一新」。而連勝文也拋出立委世代交替的構想，讓65歲以上資深區域立委升任不分區立委，讓青壯世代競選區域立委，引起藍委反彈，掀起一場世代對戰。對此議題，《雲端最前線》8日邀請立法委員費鴻泰、立法委員許智傑、台北市議員徐弘庭、國民黨文傳會副主委洪孟楷、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入探討。

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