立委補選／何志偉推廟口經濟　陳思宇喊「教室全面裝冷氣」





▲北市立委補選，陳思宇、陳炳甫、何志偉。（合成照／本報資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

北市立委補選戰將在27日投票，白綠藍分別由陳思宇、何志偉、陳炳甫對戰。拚勝選候選人紛紛端出政見牛肉，何志偉7日推出廟口經濟政策，陳思宇則喊話要讓冷氣作為校園基礎設備。

北市教育局去年5月發文教育部，主張冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲當時決定中小學教室全面裝冷氣，但最後政策「縮水」，教育局表示秉持使用者付費原則，應由各校家長會出面募款裝冷氣。陳思宇7日表示，若她當選立委進入立法院會跟教育部要求將冷氣做為校園基礎設備。

喊出教室全面裝冷氣，經費哪裡來，陳思宇說，教育部有相關經費，希望可以爭取補助，同時也要讓綠能、節能一起進行，更盼讓小朋友知道節能的重要。

何志偉方面則是中午在大同區多位里長陪同下，到霞海城隍廟參拜，祈禱台灣平安，並向市民報告廟口經濟的政策主張。他說明，過去廟口商圈是經濟活動的中心，士林大同商圈多是依附廟口興起，包含各種雜貨商、批發商、工藝品及小吃，如何再現廟口商圈繁榮景象，再持續繁榮，是這次政策重點之一。



何志偉指出，過去經濟部的補助計畫，多是「一次性活動」及「個案店家改造」。未來建議「經濟部中小企業處」結合現有各廟口特色採取「點線面」的整體規畫補助，也就是說，不是以辦了幾場活動來當作KPI，而是廟口商圈的實際改造成果做KPI。而且規模越大，參與更多人，利用民間創意力量，一定要讓更多人參與，才能達到規模經濟，提高綜效。