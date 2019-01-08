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管中閔眼眶泛紅自稱「老文青」擁抱爸媽　管爸大讚很優秀

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▲▼台大校長交接儀式，管中閔眼眶泛紅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台大校長交接儀式，管中閔眼眶泛紅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

管中閔今（8日）正式交接上任台大校長，管中閔致詞自稱「老文青」，並表示，最感謝的是自己的爸爸、媽媽，有他們的支持跟鼓勵，才能走到今天，走下台後並抱了抱媽媽，再親了爸爸臉頰，臉上露出滿意的笑容，管爸爸離開會場則稱讚兒子「很優秀」。

▲▼台大校長交接儀式。 （圖／記者許展溢攝）

▲管爸爸稱讚兒子很優秀。 （圖／記者許展溢攝）

今天10點舉行校長交接儀式，由代理校長郭大維交接給管中閔，管中閔和郭大維約9點42分鐘一起走進入會場，馬上被媒體包圍，一度寸步難行，管被問及任何問題都沒有回答，僅對記者說「小心、小心」，旁邊的花籃也因為推擠被擠下。

管中閔致詞提到，今天98歲的父親和92歲的母親都有到場，也非常謝謝他們始終都站在他身邊，給他支持、鼓勵，才有機會走到今天，並說所有演講最後都有結尾，大家可能以為他這位「老文青」，又要講詩詞了，但今天沒有，要引用美國前總統 LBJ 的「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose」當結尾，也就是「昨天的風雨過去了，明天才是我們奮鬥的戰場。」

▲▼台大校長交接儀式。 （圖／記者許展溢攝）

▲管中閔致詞後到台下和媽媽擁抱。 （圖／記者許展溢攝）

管中閔致詞一度眼眶泛紅，結束到台下和父母擁抱，先是抱媽媽，再親了爸爸臉頰，臉上露出滿意的笑容，接著走進貴賓室，向媒體表示「謝謝」。管爸爸和管媽媽離開會場也被媒體包圍，被問到對兒子上任台大校長有沒有想法，管爸爸開心的對媒體表示「很優秀、優秀。」

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關鍵字：台大,校長,管中閔

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