管中閔眼眶泛紅自稱「老文青」擁抱爸媽　管爸大讚很優秀

▲台大校長交接儀式,管中閔眼眶泛紅。(圖/記者屠惠剛攝)

記者許展溢/台北報導

管中閔今(8日)正式交接上任台大校長,管中閔致詞自稱「老文青」,並表示,最感謝的是自己的爸爸、媽媽,有他們的支持跟鼓勵,才能走到今天,走下台後並抱了抱媽媽,再親了爸爸臉頰,臉上露出滿意的笑容,管爸爸離開會場則稱讚兒子「很優秀」。

▲管爸爸稱讚兒子很優秀。 (圖/記者許展溢攝)

今天10點舉行校長交接儀式,由代理校長郭大維交接給管中閔,管中閔和郭大維約9點42分鐘一起走進入會場,馬上被媒體包圍,一度寸步難行,管被問及任何問題都沒有回答,僅對記者說「小心、小心」,旁邊的花籃也因為推擠被擠下。

管中閔致詞提到,今天98歲的父親和92歲的母親都有到場,也非常謝謝他們始終都站在他身邊,給他支持、鼓勵,才有機會走到今天,並說所有演講最後都有結尾,大家可能以為他這位「老文青」,又要講詩詞了,但今天沒有,要引用美國前總統 LBJ 的「Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose」當結尾,也就是「昨天的風雨過去了,明天才是我們奮鬥的戰場。」

▲管中閔致詞後到台下和媽媽擁抱。 (圖/記者許展溢攝)



管中閔致詞一度眼眶泛紅,結束到台下和父母擁抱,先是抱媽媽,再親了爸爸臉頰,臉上露出滿意的笑容,接著走進貴賓室,向媒體表示「謝謝」。管爸爸和管媽媽離開會場也被媒體包圍,被問到對兒子上任台大校長有沒有想法,管爸爸開心的對媒體表示「很優秀、優秀。」

