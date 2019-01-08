管媽身穿紅衣被讚「今天好漂亮！」　笑說沒有特別打扮

▲管媽媽特別出席台大校長交接典禮，為兒子加油打氣。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台大今（8）日上午10點舉行校長交接儀式，由代理校長郭大維交接給管中閔，管媽媽也特別出席交接典禮為兒子加油打氣，典禮結束後，管媽媽拄著拐杖，在大兒子管中陵的攙扶下離開會場。聽到大家稱讚她「今天好漂亮，是不是有特別打扮？」她則笑說「沒有啦！」

管中閔約9點42分鐘和郭大維走進入會場，完全不回答任何問題，也不接受媒體訪問。但在致詞時特別提到，母親於70年前進入台大工作，一輩子是教務處一位基層職員，直到退休，母親曾一再說「台大照顧我45年，我永遠感恩；正因為有台大的照顧，我才能出生於台大醫院，之後順利成長。」

管中閔也自嘲「我年少荒唐，沒有機會進入台大就讀，這曾使我父母親非常失望，我後來離開美國教職回到台大，勉強算是還了父母的一點兒心願。」

管媽媽今身穿酒紅色外套，看上去還擦了點淡粉色口紅，外套上也特別貼了「有校長，真正好」的貼紙。在離開會場時，雖然不回答任何問題，但不斷說「謝謝、謝謝...」，面對記者詢問是否有話想對兒子說，管媽媽仍客氣的不斷說「謝謝，謝謝你們！」

台大校長爭議延燒一年多，管中閔爭議不斷，面對兒子順利接下校長一職，管媽媽看得出來相當欣慰，雖然不習慣面對媒體，但臉上仍一直掛著笑容，也大方給媒體拍照。一旁的管中陵則接著表示「家母膝蓋不太好，非常謝謝大家。」最後管媽媽仍笑說「要回家了，謝謝大家。」

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▲管媽媽在大兒子管中陵攙扶下離開會場。（圖／記者陳家豪攝）