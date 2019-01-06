婚外情+三角畸戀！土公仔「勒殺情敵」挽回愛　深夜羈押禁見獲准

▲涉嫌殺人棄屍的鄒姓男子，晚間遭法院裁准羈押禁見。（圖／記者李忠憲翻攝）

社會中心／綜合報導

台中市一名資深民間救難隊員、同時也是計程車司機的王男，因捲入婚外三角戀情，慘遭同為小黃運將的鄒姓好友殘殺勒斃，隨後還將遺體埋入南投市第九公墓中。鄒姓好友坦承犯案，痛呼犯行曝光後老婆孩子、甚至小三全都要離開，「我已經一無所有了！」由於鄒嫌涉案重大，檢方依法向南投地院聲請羈押禁見，於6日晚間22時許獲法院裁准。

51歲的死者王男是救難英雄，曾參與多場救災行動，還是資深的民間救難隊員，但以開計程車為業的王男，卻因排班戀上另名同業女子；但同樣已婚的好友鄒男，也正在與該名女子交往同居，2人還育有1女，三人陷入難分難捨的三角苦戀。鄒嫌表示，日前同居的女友意欲分手離去，他認為可能與王男有關，憤而將其勒殺，並開著妻子的車載到公墓棄屍。

由於鄒男的副業是撿骨師（土公仔），對於公墓地形相當熟悉，將屍體找個空地掩埋後旋即離去，直到王男失蹤多日、家屬發現有異，警方循線追查全案才因此曝光。鄒男到案對犯行供認不諱，殺人犯行曝光後，原配與孩子、小三都決定離開他，鄒男為此沉痛悲鳴，崩潰大喊「我什麼都沒了！」

南投地檢署檢方認為，鄒嫌所犯殺人罪嫌為死刑、無期徒刑、或本刑最輕5年以上有期徒刑重罪，且有逃亡、滅證、串供之虞，因此於6日晚間19時30分向法院聲請羈押禁見，法官也於晚間22時許裁准。

▼已婚的鄒男與小三同居，還生下一名女兒，因不滿王男與女友發生戀情，憤而行凶。（圖／記者李忠憲翻攝）