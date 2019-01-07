快速道路「霸氣鳴笛攔截」迷路逆向伯　霸氣哥：救人是我的天職

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一名老翁疑似不熟路況竟騎上中彰快速道路，還被迫一路逆向行駛在內側！幸好當時經過該路段的唐姓拖車司機見狀，立刻看到阿伯驚慌失措的模樣，立刻挺身而出，鳴笛停在內側車道攔截阿伯，還細心地引導對方騎下快速道路，最後還向後方車主示意謝謝，結束一場虛驚。而他的暖舉引起許多網友大讚，但他本人則是謙虛地說，「救人是我的天職，第一個當下發現他生命有受到急迫危險，就趕快幫忙」。

▲暖司機鳴笛攔車引導迷路阿伯。（圖／東森新聞）

網友將這段溫馨救援影片PO上臉書不公開社團「爆料公社」，並提到這起事件發生在6日上午10時許，「差點出人命上電視社會新聞了！感謝全X汽車股份有限公司的真英雄，硬攔截74快速道路內側逆向騎機車的阿伯」。影片曝光後，不少網友都說，「幕後英雄值得讚賞」、「好心有好報！」、「拖車司機，您是好人」。

唐姓司機則是表示，這沒有什麼啦，基於救人是我們的天職，所以當下發現阿伯有生命危險，就趕快去幫忙，且中彰快速道路常有年紀比較大的老人都會誤騎上去，造成危害交通事故，其實阿伯當時也嚇壞，實在不知道該怎麼辦，加上其他車速車速也比較快。

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▼阿伯一路逆向，霸氣哥攔車救人。（圖／翻攝自爆料公社）