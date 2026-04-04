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AI衝擊就業　中國各大學裁撤語言類科系

▲▼英國女子應徵記者工作時，由AI機器人進行面試。（示意圖／CFP）

▲AI迅速發展，也影響到教育界。（示意圖／CFP）

文／中央社

在人工智慧（AI）等高科技衝擊、就業市場考量及產業結構變化等因素下，中國各大學近年不斷加快科系調整，傳統管理類、語言類、藝術類、部分工科與文科專業成為裁撤重點。

陸媒第一財經報導，上海電力大學教學指導委員會近日審議科系優化調整方案，擬增設資源循環科學與工程、智能電網信息工程、能源經濟三個學科，擬停招環境工程、光電信息科學與工程、信息與計算科學三個科系，擬撤銷公共事業管理科系。

報導說，近年來多個管理類科系成為中國各大學調整的重點，其中公共事業管理類成為撤銷較多的學科，例如浙江財經大學2025年停招8個科系，分別是城市管理、資產評估、保險學、信用管理、物流管理、國民經濟管理、日語、漢語國際教育；撤銷公共事業管理、數字（位）媒體藝術兩個科系。

此外，2025年7月湖北第二師範學院公告，擬撤銷信息與計算科學、物流工程、公共事業管理、汽車服務工程等科系。

報導引述統計稱，2020年到2024年，大學撤銷前五名的科系分別是信息管理與信息系統（160個）、公共事業管理（138個）、信息與計算科學（123個）、市場營銷（104個）、產品設計（93個）。

此前有大學教師分析，公共事業管理專業學得很雜，但不容易學精，例如公共管理涉及很多領域，開設更具體的細化學科，能讓畢業生就業時更有競爭力。

因為就業不理想、不能適應社會變化需求或不符合學校的特色定位等原因，近年來被裁撤的科系也越來越多。

報導引述分析指出，受新技術衝擊、就業市場影響，產業結構變化等而被集中調整的科系普遍具有就業偏弱、重覆設置，與產業需求脫節等特點，其中傳統管理類、語言類、藝術類、部分工科與文科專業成裁撤重點。

今年中國全國人大、政協「兩會」期間，全國政協委員、中國傳媒大學黨委書記廖祥忠在小組會議「一口氣砍掉翻譯、攝影等16個本科專業和方向」的發言衝上熱搜，16個科系中就有部分藝術類學科。

吉林大學今年1月更新發布的學校科系中有19個學科停招，其中6個屬於藝術學類，而且都在2024年停招。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，隨著人工智慧的發展，AI對很多領域的衝擊很大，其中藝術設計領域受到的衝擊非常大；此外，行業的發展變化對部分設計類學科的影響也比較大。

報導提到，中國各大學正密集進行院系科系調整。2025年12月，中國教育部網站刊發「四川大學以『四個聚力』推進學科建設」一文稱，學校重點展開「加快建立存量學科專業預警和退出機制」等試點工作，持續優化調整經過長期建設發展基礎和水平依然較弱、服務國家戰略需求不夠精準、創新人才供給能力不足的學科，同步擴大理工醫等人才培養規模，適度調減經管藝等市場趨於飽和學科的人才培養規模。

據公布，2019年以來，四川大學科系由144個優化至105個，縮減了39個。

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