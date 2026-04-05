聽檢挨罵興奮揮拳　柯文哲「一上法院就吃鱉？」律師點破關鍵

▲柯文哲律師秀出柯文哲生活照，佐證他平日搭公車、騎腳踏車，生活簡樸。（圖／翻攝自臺北地院刑事科）



網搜小組／劉維榛報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案一審被判處17年，台北地院公布一審辯論與宣判影音，但平時對外發言虎虎生威的柯文哲、黃國昌，為何一進法院就吃鱉，醜態百出？對此，律師林智群認為，法庭終究是講法律、講證據的地方，不是比誰更會包裝形象，直酸兩人到了法官面前反而頻頻失分，場面尷尬又難看。

律師林智群在臉書粉專指出，法庭不是政論節目，也不是造勢舞台，重點從來都是證據、主張與法律攻防，講自己幾點搭車上班、有幾張好寶寶貼紙，這根本無法替自己加分，「只是浪費自己的時間，法官會覺得你在攻殺小，可不可以不要講廢話？」

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林智群接著把矛頭指向柯文哲，認為身為被告，法庭上的一舉一動都會被放大檢視，壓力本來就很大，情緒波動、反應失控，其實都不算罕見。林智群接也提到，過去不少法律界人士反對法庭直播、錄影公開，就是擔心除了隱私受影響，還可能讓當事人因為片段畫面遭受外界放大解讀，甚至出現某種「社會性死亡」的效果，連律師的表現也可能一起被拿來嘲諷。

林智群說，尤其像柯文哲聽到其他律師罵檢察官，興奮地握拳揮擺，那樣的影像畫面一出去，不知道會被做多少梗圖。最後，林智群更嘆道，民眾黨每次都在推一些不知所云的法案，只為了搶流量、好剪片，結果就是拿自己的黨主席當白老鼠，「真夠蠢的！」