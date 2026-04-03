陸女網購藍莓苗「品相不好」欲退款　兩天後竟收到「萬古流芳」殯葬品

▲陸女子網購退款後竟收到疑似商家寄來的「萬古流芳」殯葬用品。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧一名女子近日在網購平台購買一株13.8元人民幣（約64元新台幣）的藍莓苗，回家發現品質不好而向商家申請退貨退款，然而，商家在同意免退貨的情況下，這名女子退款完成兩日後，竟收到一件寫有「萬古流芳」字樣的殯葬用品，讓她十分不解，感到非常不適，遂報警處理希望可以揪出惡作劇者。

《極目新聞》報導，4月2日，發帖人雨姐稱，購買了兩株苗，到貨後發現其中一株藍莓苗品質不佳，與商家溝通後對方堅持商品沒問題，「我說藍莓苗不太好，我不要，另一株檸檬苗沒問題，我留下，隨後對話框彈出了退貨退款的信息。」她按照系統提示辦理了退貨並預約了快遞。

她指出，退款過程一度延遲，經再次聯繫平台後，商家於3月28日完成退款。不料兩天後，雨姐收到一個陌生包裹，內含帶有「萬古流芳」字樣的殯葬用品，令她感到不適，懷疑與先前消費糾紛有關，隨即報警。

對此，該電商客服否認寄送相關物品，並表示不清楚情況。警方初步調查指出，寄件方為一間殯葬用品商家，案件仍在進一步釐清中。

有網友質疑該筆訂單被標註為「風險訂單」，是否涉及異常退款情形。對此，雨姐強調，退款為商家主動提出，且商品價格僅十餘元，否認有不當行為，並稱若證實與商家無關，願公開致歉。