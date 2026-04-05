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德國17至45歲男性「出國逾3個月」　需獲軍方批准

德國士兵參加演軍事演習,德軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲17歲至45歲的德國男性未來若計畫在國外長期停留超過3個月，需要事先獲得核准。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國《兵役現代化法案》今年1月1日生效，根據規定，年齡介於17歲至45歲的德國男性未來若計畫在國外長期停留超過3個月，需要事先獲得軍方批准許可。

出國逾3個月需獲批准　軍方承認對年輕人影響深遠

綜合BBC等外媒報導，德國國防部發言人透過聲明證實，為了確保軍事登記系統的可靠性與實質意義，年滿17歲（含）以上的男性若要在國外停留超過3個月，依法要事先取得許可，「一旦發生緊急狀況，我們必須知道哪些人可能會長期待在國外」。這類旅行許可原則上會予以核准，但若民眾違反規定，具體的執法與處罰方式仍有待釐清。

國防部強調，這項規定的核心目的在於掌握兵源動向。聲明也承認這對年輕人的影響可能非常深遠，但正同步制定相關豁免規定，避免造成不必要的官僚作業程序。

這項法案已於今年1月1日正式生效，旨在因應俄羅斯全面入侵烏克蘭後所帶來的威脅。法案的法律依據可追溯至1956年的《徵兵法》，該法經過多次修訂，最近一次是在去年12月。在最新一次修訂之前，男性僅在國家處於「國防狀態」或「動員狀態」時才需通報長期旅居國外的情況，但現在規定已常態化。

國防部官員表示，類似條款在冷戰時期也曾存在，只是當時並無實際影響。這項規定並未引起民眾注意，直到《法蘭克福評論報》（Frankfurter Rundschau）報導後才受到關注。

2035年目標擴軍至26萬人

德國政府計畫透過《兵役現代化法案》，在2035年前將現役軍人人數從18萬人擴增至26萬人。去年12月，國會通過志願役制度，從今年1月起，德國所有18歲青年都會收到一份兵役意願問卷；自2027年7月起，他們還必須接受體能評估，以確認其在戰爭爆發時是否具備服役資格。

根據德國憲法規定，女性可服志願役，但不能被強制服義務役。

然而，這項政策變革也引發民間部分反彈聲浪。法案在國會通過時，許多德國年輕人加入抗議行列。有人稱，「我們不想花半年的時間被關在兵營裡，接受操練、學習服從並練習殺人」。

不過現任總理梅爾茨（Friedrich Merz）已明確承諾，因應日益危險的歐洲環境，將把德國聯邦國防軍（Bundeswehr）重建為歐洲最強大的常規部隊，以應對政府所形容「日益危險的歐洲安全環境」。

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